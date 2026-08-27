Γκάζι: Φωτιά στις εγκαταστάσεις του «Αθήνα 9,84» στο Γκάζι – Πιθανό βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, πιθανότατα λόγω βραχυκυκλώματος. Κανένας εργαζόμενος δεν κινδύνευσε, ενώ το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλο ηλεκτρολογικό πρόβλημα στο ίδιο κτίριο.

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Γκάζι- φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανό βραχυκύκλωμα.
  • Η εστία εντοπίστηκε σε μετασχηματιστή, ενώ η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτήριο και κανένας εργαζόμενος δεν κινδύνευσε.
  • Το περιστατικό προέκυψε λίγες ημέρες μετά από ένα ακόμη ηλεκτρολογικό πρόβλημα στο ίδιο κτήριο, το οποίο είχε προκαλέσει διακοπή της μετάδοσης του προγράμματος του «Αθήνα 9,84».

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84», που στεγάζονται στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε πιθανότατα, από βραχυκύκλωμα. Η εστία εντοπίστηκε σε μετασχηματιστή, ο οποίος ενδέχεται να εξερράγη εξαιτίας βλάβης.

Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ για προληπτικούς λόγους διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κίνδυνος ή επέκταση των προβλημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες. Στη συνέχεια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενισχύθηκαν με ακόμη ένα όχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η πυρκαγιά.

Από το περιστατικό δεν κινδύνευσε κανένας εργαζόμενος, ούτε κάποιο μέλος της ασφάλειας του κτιρίου.

Νέο ηλεκτρολογικό πρόβλημα μέσα σε λίγες ημέρες

Το σημερινό περιστατικό προέκυψε λίγες μόλις ημέρες, έπειτα από ακόμη ένα πρόβλημα στις εγκαταστάσεις του ίδιου κτιρίου, το οποίο επίσης είχε ξεκινήσει από ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του «Αθήνα 9,84».

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