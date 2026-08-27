Γκάζι: Φωτιά στις εγκαταστάσεις του «Αθήνα 9,84» στο Γκάζι – Πιθανό βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84», που στεγάζονται στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε πιθανότατα, από βραχυκύκλωμα. Η εστία εντοπίστηκε σε μετασχηματιστή, ο οποίος ενδέχεται να εξερράγη εξαιτίας βλάβης.

Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ για προληπτικούς λόγους διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κίνδυνος ή επέκταση των προβλημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες. Στη συνέχεια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενισχύθηκαν με ακόμη ένα όχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η πυρκαγιά.

Από το περιστατικό δεν κινδύνευσε κανένας εργαζόμενος, ούτε κάποιο μέλος της ασφάλειας του κτιρίου.

Νέο ηλεκτρολογικό πρόβλημα μέσα σε λίγες ημέρες

Το σημερινό περιστατικό προέκυψε λίγες μόλις ημέρες, έπειτα από ακόμη ένα πρόβλημα στις εγκαταστάσεις του ίδιου κτιρίου, το οποίο επίσης είχε ξεκινήσει από ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του «Αθήνα 9,84».

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