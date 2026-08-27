Άγιος Δημήτριος: Μεθυσμένος οδηγός ταξί προκάλεσε τροχαίο – Το όχημά του συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Ένας 61χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη στον Άγιο Δημήτριο έπειτα από τροχαίο με μοτοσικλέτα, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ με συγκέντρωση 1,04 mg/l εκπνεόμενου αέρα, πολλαπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου για επαγγελματίες οδηγούς. Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ειδικά από επαγγελματίες που φέρουν την ευθύνη της ασφάλειας των επιβατών και των χρηστών του δρόμου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεθυσμένος οδηγός ταξί προκάλεσε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο, με το όχημά του να συγκρούεται με μοτοσικλέτα το βράδυ της Τρίτης.
  • Σε αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε δείκτης αλκοόλ 1,04 mg/l εκπνεόμενου αέρα, πολλαπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου για επαγγελματίες οδηγούς.
  • Ο 61χρονος οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

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Ήπιε και έπιασε το τιμόνι οδηγός ταξί ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης (25/8), όταν το ταξί συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν, όπως προβλέπεται, σε αλκοολομέτρηση του οδηγού. Και στις δύο μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης αλκοόλ ήταν θετικός.

Μάλιστα, στη δεύτερη μέτρηση καταγράφηκε συγκέντρωση 1,04 mg/l εκπνεόμενου αέρα, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό και πολλαπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου για επαγγελματίες οδηγούς.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για επαγγελματία οδηγό, ο οποίος μεταφέρει καθημερινά επιβάτες και βρίσκεται για πολλές ώρες πίσω από το τιμόνι.

Συνελήφθη ο 61χρονος

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Ο οδηγός αναμενόταν να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, όπου θα αποφασιζόταν η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επαγγελματίες οδηγούς που έχουν την ευθύνη της ασφάλειας των επιβατών και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

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