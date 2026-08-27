«Το μαύρο κουτί» του Γιώργου Ηλιόπουλου «ανοίγει» στο Θέατρο Εν Αθήναις

Η κορυφαία μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου «Το μαύρο κουτί» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν συνεχίζει και τη φετινή σεζόν την επιτυχημένη πορεία της.

Ύστερα από τη μεγάλη περσινή επιτυχία η Εταιρεία Θεάτρου «Φάρος Τέχνης» παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά την μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου «Το μαύρο κουτί» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν στο Θέατρο Εν Αθήναις.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Στέφανος Κυριακίδης, Μαρία Κανελλοπούλου, Νικολέττα Καρρά, Σταύρος Καραγιάννης και Κατερίνα Κυριαζή.

Η προγραμματισμένη πρεμιέρα είναι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

«Το μαύρο κουτί» είναι τελικά σε θέση να εμφανίσει μυστικά που θ’ αναστατώσουν πλήρως τη ζωή του πατέρα και του γιου. Τίποτε δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστο· όλες οι σχέσεις θα αναθεωρηθούν, καθώς θα περάσουν μέσα από τη δοκιμασία του χρόνου και από την εναγώνια προσπάθεια για μια τελευταία ανάσα.

Ο γιος, χρόνια πλέον αποκομμένος από τον πατέρα του, δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη κυνηγώντας την εδραίωση μιας καριέρας. Όμως, τα δεδομένα αλλάζουν, όταν αναγκάζεται να επιστρέψει εσπευσμένα στο πατρικό του σπίτι και να βρεθεί αντιμέτωπος με τον πατέρα του. Το συγκρουσιακό τους παρελθόν θα προκαλέσει αναθεώρηση του παρόντος.

Η έντονη και συγχρόνως αινιγματική παρουσία των γυναικείων μορφών του έργου επιδρά καθοριστικά στη ζωή πατέρα και γιου – φέρνοντας άλλοτε ισορροπία κι άλλοτε αλλαγή. Όλοι μαζί τότε –με χιούμορ, ευαισθησία και σαρκαστική διάθεση– θα κληθούν να έρθουν αντιμέτωποι με το φόβο τους. Μήπως τελικά αυτή η δοκιμασία είναι ένα δώρο και μια αφορμή να κλειστεί ειρήνη μεταξύ τους;

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Παραστάσεις από Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

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