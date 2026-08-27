Δανάη Μπάρκα: «Απόλαυσε τα λάθη, τα σωστά, τα διαφορετικά, τα δύσβατα γιατί μετά κοντοζυγώνει ο δικός σου παράδεισος»

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα δήλωσε ότι έμαθε να «επιπλέει εκεί που κάποτε φοβόταν να βουτήξει». Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μοιράστηκε ένα μήνυμα για την αποδοχή των αλλαγών και την τόλμη, ενώ δημοσίευσε και ένα ρομαντικό στιγμιότυπο από το καλοκαίρι της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

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Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια προσωπική εξομολόγηση έκανε η Δανάη Μπάρκα στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι «φέτος έμαθα να επιπλέω εκεί που κάποτε φοβόμουν να βουτήξω».
  • Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι «κάποιες μετατοπίσεις φαντάζουν τρομακτικές όμως στο τέλος καταλαβαίνεις ότι για να οδηγήθηκες εκεί, είναι ο σωστός δρόμος».
  • Στο post της μοιράστηκε ένα ρομαντικό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα «Απόλαυσε τα λάθη, τα σωστά, τα διαφορετικά, τα δύσβατα γιατί μετά κοντοζυγώνει ο δικός σου παράδεισος».

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Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα εξομολογήθηκε ότι φέτος «έμαθα να επιπλέω εκεί που κάποτε φοβόμουν να βουτήξω», εξηγώντας στη συνέχεια τι εννοεί. Μάλιστα, η παρουσιάστρια και ηθοποιός παραδέχτηκε στη δημοσίευσή της, ότι στην αρχή «κάποιες μετατοπίσεις φαντάζουν τρομακτικές όμως στο τέλος καταλαβαίνεις ότι για να οδηγήθηκες εκεί, είναι ο σωστός δρόμος».

Παράλληλα, στo post της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε με τον κόσμο ένα πολύ ρομαντικό στιγμιότυπο από το φετινό της καλοκαίρι. Ανάμεσα σε άλλα, βλέπουμε και μία όμορφη φωτογραφία της μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Το ζευγάρι είναι αγκαλιασμένο ενώ κολυμπάει στα καταγάλανα νερά.

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Στο μήνυμα με το οποίο συνόδεψε τα στιγμιότυπα, η καλλιτέχνις ανέφερε πως: «Φέτος έμαθα να επιπλέω εκεί που κάποτε φοβόμουν να βουτήξω. Στις αλλαγές, στην τόλμη, στο ξεκαθάρισμα, στις νέες ευθύνες, στις ιδέες, σε διαφορετικούς τομείς, στην εξερεύνηση, στον έρωτα.

Σε όλα τα “ΝΑΙ” που είπα φέτος ενώ παλιά δίσταζα, σ’ αυτά θα αφιερώσω την σημερινή μέρα. Και κάθε μέρα. Στην αρχή κάποιες μετατοπίσεις φαντάζουν τρομακτικές όμως στο τέλος καταλαβαίνεις ότι για να οδηγήθηκες εκεί, είναι ο σωστός δρόμος.

Μην φοβάσαι. Απόλαυσε τα λάθη, τα σωστά, τα διαφορετικά, τα δύσβατα γιατί μετά κοντοζυγώνει ο δικός σου παράδεισος. ΝΑΙ λοιπόν, σε όλα. Κορίτσια μου, όλα μπορείτε να τα κάνετε αρκεί να ζείτε σα να είστε μόνες σας στην θάλασσα, δηλαδή εντελώς ελεύθερα!». 

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