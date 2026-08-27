Champions League: Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και, με συνολικά πειστική εμφάνιση, εξασφάλισε την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.
Η κλήρωση της League Phase θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 19:00, με την ΑΕΚ να συμμετέχει από το 4ο γκρουπ δυναμικότητας.
Στη League Phase, η οποία περιλαμβάνει οκτώ αγωνιστικές, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, με τέσσερις αγώνες εντός και τέσσερις εκτός έδρας. Η κλήρωση προβλέπει δύο αντιπάλους από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας.
Τα γκρουπ δυναμικότητας:
1ο Pot
- Μπάγερν Μονάχου
- Ρεάλ Μαδρίτης
- Παρί Σεν Ζερμέν
- Λίβερπουλ
- Ίντερ
- Μάντσεστερ Σίτι
- Άρσεναλ
- Μπαρτσελόνα
- Ατλέτικο Μαδρίτης
2ο Pot
- Μπορούσια Ντόρτμουντ
- Ρόμα
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας
- Άστον Βίλα
- Πόρτο
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Κλαμπ Μπριζ
- Μπέτις
- Αϊντχόφεν
3ο Pot
- Φέγενορντ
- Λιλ
- Φενέρμπαχτσε
- Μπόντο/Γκλιμτ
- Νάπολι
- Λειψία
- Βιγιαρεάλ
- Σαχτάρ Ντόνετσκ
- Γαλατασαράι
4ο Pot
- Σλάβια Πράγας
- Στουτγκάρδη
- ΑΕΚ
- Σλόβαν Μπρατισλάβας
- ΛΑΣΚ Λιντς
- Κόμο
- Λανς
- Βίκινγκ
- Σαμπάχ