Champions League: Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και, με συνολικά πειστική εμφάνιση, εξασφάλισε την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η κλήρωση της League Phase θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 19:00, με την ΑΕΚ να συμμετέχει από το 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Στη League Phase, η οποία περιλαμβάνει οκτώ αγωνιστικές, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, με τέσσερις αγώνες εντός και τέσσερις εκτός έδρας. Η κλήρωση προβλέπει δύο αντιπάλους από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας.

Τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο Pot

Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν

Λίβερπουλ

Ίντερ

Μάντσεστερ Σίτι

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης

2ο Pot

Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ρόμα

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Άστον Βίλα

Πόρτο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κλαμπ Μπριζ

Μπέτις

Αϊντχόφεν

3ο Pot

Φέγενορντ

Λιλ

Φενέρμπαχτσε

Μπόντο/Γκλιμτ

Νάπολι

Λειψία

Βιγιαρεάλ

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Γαλατασαράι

4ο Pot