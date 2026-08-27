Champions League: Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας της Λέφσκι Σόφιας. Η κλήρωση για αυτή τη φάση, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους από τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 19:00.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΕΚ εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας.
  • Η κλήρωση της League Phase θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 19:00, με την ΑΕΚ να συμμετέχει από το 4ο γκρουπ δυναμικότητας.
  • Στη League Phase, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, με τέσσερις αγώνες εντός και τέσσερις εκτός έδρας.

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Η ΑΕΚ εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και, με συνολικά πειστική εμφάνιση, εξασφάλισε την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η κλήρωση της League Phase θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 19:00, με την ΑΕΚ να συμμετέχει από το 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Στη League Phase, η οποία περιλαμβάνει οκτώ αγωνιστικές, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, με τέσσερις αγώνες εντός και τέσσερις εκτός έδρας. Η κλήρωση προβλέπει δύο αντιπάλους από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας.

Τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο Pot

  • Μπάγερν Μονάχου
  • Ρεάλ Μαδρίτης
  • Παρί Σεν Ζερμέν
  • Λίβερπουλ
  • Ίντερ
  • Μάντσεστερ Σίτι
  • Άρσεναλ
  • Μπαρτσελόνα
  • Ατλέτικο Μαδρίτης

2ο Pot

  • Μπορούσια Ντόρτμουντ
  • Ρόμα
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας
  • Άστον Βίλα
  • Πόρτο
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
  • Κλαμπ Μπριζ
  • Μπέτις
  • Αϊντχόφεν

3ο Pot

  • Φέγενορντ
  • Λιλ
  • Φενέρμπαχτσε
  • Μπόντο/Γκλιμτ
  • Νάπολι
  • Λειψία
  • Βιγιαρεάλ
  • Σαχτάρ Ντόνετσκ
  • Γαλατασαράι

4ο Pot

  • Σλάβια Πράγας
  • Στουτγκάρδη
  • ΑΕΚ
  • Σλόβαν Μπρατισλάβας
  • ΛΑΣΚ Λιντς
  • Κόμο
  • Λανς
  • Βίκινγκ
  • Σαμπάχ

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