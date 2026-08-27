Ιράκ: Επίθεση με drones σε εγκαταστάσεις ιρανοκουρδικών αντιπολιτευτικών οργανώσεων στο Ερμπίλ

Δύο drones που πέταξαν πάνω από την περιοχή του Ερμπίλ, στην κουρδική περιφέρεια του βόρειου Ιράκ, έπληξαν εγκαταστάσεις κουρδικών αντιπολιτευόμενων οργανώσεων του Ιράν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera, Μιλάτ Φαντέλ.
Σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται ο ανταποκριτής, στην περιοχή ακούστηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ εκδηλώθηκε και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η έκταση των ζημιών ούτε υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τυχόν θύματα.
Καμία επίσημη αρχή της περιφερειακής κυβέρνησης δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ενώ η ταυτότητα των drones παραμένει άγνωστη.
Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί από πού εκτοξεύθηκαν.
🚨🇮🇷🇮🇶 — Suicide drone strikes have hit the headquarters of Iranian Kurdish opposition groups Komala and PJAK in the Soran district of Erbil, Iraqi Kurdistan. Fires and smoke are visible at the targeted positions, with a powerful explosion reported and intense military aircraft… pic.twitter.com/XK1cO2KnXb
— MaxOsint Intel (@maxosintintel) August 26, 2026
Iranian loitering munitions struck the headquarters of the Kurdish opposition groups Komala and the Kurdistan Free Life Party (PJAK) in the Soran district of Erbil, Iraqi Kurdistan.
Fires and smoke were visible at the targeted sites following the strikes. pic.twitter.com/TSeHNgubZH
— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) August 26, 2026
Πηγή: Al Jazeera