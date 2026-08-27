Ιράκ: Επίθεση με drones σε εγκαταστάσεις ιρανοκουρδικών αντιπολιτευτικών οργανώσεων στο Ερμπίλ

Δύο drones έπληξαν εγκαταστάσεις ιρανοκουρδικών αντιπολιτευτικών οργανώσεων στην περιοχή του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ. Ακούστηκε ισχυρή έκρηξη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ωστόσο η έκταση των ζημιών και τυχόν θύματα παραμένουν άγνωστα, όπως και η ταυτότητα και η προέλευση των drones.

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Διεθνή Νέα

Ιράκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο drones έπληξαν εγκαταστάσεις ιρανοκουρδικών αντιπολιτευτικών οργανώσεων στο Ερμπίλ, στην κουρδική περιφέρεια του βόρειου Ιράκ.
  • Σύμφωνα με τοπικές πηγές, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ η έκταση των ζημιών και τυχόν θύματα παραμένουν άγνωστα.
  • Καμία επίσημη αρχή δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ενώ η ταυτότητα και η προέλευση των drones παραμένουν άγνωστες.

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Δύο drones που πέταξαν πάνω από την περιοχή του Ερμπίλ, στην κουρδική περιφέρεια του βόρειου Ιράκ, έπληξαν εγκαταστάσεις κουρδικών αντιπολιτευόμενων οργανώσεων του Ιράν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera, Μιλάτ Φαντέλ.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται ο ανταποκριτής, στην περιοχή ακούστηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ εκδηλώθηκε και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η έκταση των ζημιών ούτε υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τυχόν θύματα.

Καμία επίσημη αρχή της περιφερειακής κυβέρνησης δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ενώ η ταυτότητα των drones παραμένει άγνωστη.

Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί από πού εκτοξεύθηκαν.

Πηγή: Al Jazeera

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