Δημάτος: «Στα 23,2 εκατ. ευρώ τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League»

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Στα 23.256.900 ευρώ ανέρχονται τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League, μετά την πρόκριση επί της Λέφσκι Σόφιας και την οριστικοποίηση των 36 ομάδων που θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση, σύμφωνα με ανάρτηση του Media consultant της UEFA, Ανδρέα Δημάτου.

Πρόκειται για χρήματα που η Ένωση έχει εξασφαλίσει ανεξάρτητα από την πορεία της στη League Phase, δηλαδή χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους για νίκες, ισοπαλίες, τελική θέση στην κατάταξη ή πιθανή πρόκριση στις επόμενες φάσεις.

Από το συνολικό ποσό, 18.620.000 ευρώ αντιστοιχούν στο μπόνους συμμετοχής, το οποίο λαμβάνει κάθε ομάδα που εξασφαλίζει την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου:

«Στα 23.256.900 ευρώ ανέρχονται τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League, μετά τη δική της πρόκριση επί της Λέφσκι, αλλά και τον οριστικό καταρτισμό της 36άδας της League Phase της διοργάνωσης!

Μιλάμε για τα χρήματα που έχει ήδη βάλει στο ταμείο της ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, νικών, τελικής θέσης στην κατάταξη, προκρίσεων κλπ.

Πέραν του μπόνους συμμετοχής, που είναι στα 18.620.000 ευρώ για κάθε ομάδα, η ΑΕΚ θα εισπράξει δύο μερίδια από το european part του value pillar (35η στη σχετική κατάταξη βάσει του τηλεοπτικού συμβολαίου της χώρας και του 31ου 5ετούς συντελεστή στις 36 ομάδες), δηλαδή 1.870.130 ευρώ!

Δικαιούται επίσης έξι μερίδια από το non European part (29η στον 10ετή συντελεστή), δηλαδή 2.766.780 ευρώ! Σύνολο 4.636.900 ευρώ από το value pillar, το πάλαι ποτέ μάρκετ πουλ!

Η ΑΕΚ ευνοήθηκε οικονομικά από τις προκρίσεις της ΛΑΣΚ και της Βίκινγκ και θα μπορούσε να είχε ξεπεράσει τα 24 εκατ. εγγυημένα έσοδα, αν είχε προκριθεί και η Τσέλιε!».