Βίντεο: Ασυνείδητος οδηγός νταλίκας έκανε προσπέραση σε διπλή διαχωριστική γραμμή – Από τύχη δεν συγκρούστηκε με άλλο φορτηγό

Βίντεο που δημοσιεύει το enikos.gr δείχνει οδηγό νταλίκας να πραγματοποιεί παράνομη προσπέραση σε διπλή διαχωριστική γραμμή στην Εθνική Οδό Τσακώνας - Κυπαρισσίας.

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Κοινωνία

Νταλίκα, Προσπέραση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο που δημοσιεύει το enikos.gr δείχνει οδηγό νταλίκας να πραγματοποιεί παράνομη προσπέραση σε διπλή διαχωριστική γραμμή, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα.
  • Το περιστατικό συνέβη στην Εθνική Οδό Τσακώνας – Κυπαρισσίας, με τον ασυνείδητο οδηγό να αποφεύγει από τύχη τη σύγκρουση με άλλο φορτηγό.
  • Η νέα αυτή συμπεριφορά ασυνείδητου οδηγού έρχεται λίγες ημέρες έπειτα από παρόμοιο περιστατικό με βυτιοφόρο, αναδεικνύοντας τους κινδύνους στους δρόμους.

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Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό με την παράνομη προσπέραση βυτιοφόρου πάνω σε στροφή, που λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή σε έναν μοτοσικλετιστή, μία νέα συμπεριφορά ασυνείδητου οδηγού βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το enikos.gr φαίνεται ο οδηγός μίας νταλίκας να πραγματοποιεί παράνομη προσπέραση παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή και περνώντας στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμο με ελάχιστο φωτισμό . Το περιστατικό έγινε στην Εθνική Οδός Τσακώνας -Κυπαρισσίας το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου.

Όπως ανέφερε στο enikos.gr ο οδηγός του οχήματος, το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σήμειο του δρόμου είναι 50 χλμ./ώρα, ενώ το βαρύ όχημα έχει κολλήσει από πίσω του για πολλά μέτρα, προτού τελικά τον προσπεράσει πάνω σε διπλή διαχωριστική γραμμή και ενώ στο αντίθετο ρεύμα υπήρχε άλλο φορτηγό.

Δείτε το εξοργιστικό βίντεο:

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