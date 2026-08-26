Τι προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός για την εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής

Σε κοινοβουλευτικό θρίλερ εξελίσσεται η εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής, έπειτα από τη διαρροή «κύκλων» της Νέας Δημοκρατίας πως η πλειοψηφία δεν θα στηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο της Έλενας Ακρίτα. Υπενθυμίζεται ότι η θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής έμεινε κενή μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Κανονισμού της Βουλής προκειμένου να εκλεγεί Αντιπρόεδρος της Βουλής θα πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός τετάρτου του όλου αριθμού βουλευτών.

Για να εκλεγεί λοιπόν η Έλενα Ακρίτα ή όποιο άλλο πρόσωπο θα πρέπει να συντρέξουν δυο προϋποθέσεις:

Πρώτον: Να συγκεντρώσει 75 θετικές ψήφους (το 1/4 του όλου αριθμού)

Να συγκεντρώσει 75 θετικές ψήφους (το 1/4 του όλου αριθμού) Δεύτερον (και κυριότερο): οι θετικές ψήφοι να είναι περισσότερες από τα «παρών». Αρνητική ψήφος δεν υπάρχει.

Η απόφαση της ΝΔ να μην ψηφίσει την Έλενα Ακρίτα μετατρέπει την ψηφοφορία σε θρίλερ καθώς αν οι 156 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ψηφίσουν «παρών» τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εκλεγεί στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής.

Η μόνη περίπτωση να εκλεγεί η Έλενα Ακρίτα, θα είναι η ΝΔ ή πάρα πολλοί βουλευτές της να απέχουν από την ψηφοφορία, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των παρόντων στο βαθμό που τα «παρών» θα είναι λιγότερα από τις θετικές ψήφους.