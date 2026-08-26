Δεν θα ψηφίσει η ΝΔ την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής – Η απάντησή της και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να μην ψηφίσει για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής την Έλενα Ακρίτα, την οποία πρότεινε νωρίτερα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, το κυβερνών κόμμα δεν θα υπερψηφίσει τη βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, η άρνηση στήριξης δεν συνδέεται με το γεγονός ότι η Έλενα Ακρίτα προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με την ίδια και τη στάση που έχει κρατήσει απέναντι στην κυβέρνηση, το κόμμα της ΝΔ και τους βουλευτές της.

ΣΥΡΙΖΑ: Ευχαριστούμε τη ΝΔ που αναγνωρίζει το αποτελεσματικό αντιπολιτευτικό έργο των βουλευτών μας

«Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Μητσοτάκη και τους Βουλευτές της ΝΔ, που μέσω διαρροών και κύκλων, αναγνωρίζουν το αποτελεσματικό αντιπολιτευτικό έργο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, παραδεχόμενοι ότι τελικά το κόμμα αυτό δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο» αναφέρει σε ανακοίνωσή της ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Όπως χαρακτηριστικά λένε οι “κύκλοι” δεν θα υπερψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, γιατί η Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ασκήσει “σφοδρή κριτική” στην κυβέρνηση και τη ΝΔ. Η κατηγορία μάλιστα αυτή “δεν αφορά ένα πρόσωπο ή ένα κόμμα” στην καθεστωτική λογική που προσπαθεί να επιβάλλει η ΝΔ του κου Μητσοτάκη, ομολογώντας την απέχθειά τους στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την πολιτική κριτική, την εναλλακτική πολιτική πρόταση. Ομολογούν εν τέλει την απέχθειά τους προς τη δημοκρατική μας λειτουργία» προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Για την Κυβέρνηση, στη Βουλή και στον δημόσιο λόγο δεν χωρούν Βουλεύτριες και Βουλευτές με ήθος και συνέπεια στον ρόλο τους. Δεν χωρά κριτική στην καταστροφική και αντιλαϊκή πολιτική που ασκούν, δεν χωρά αντίλογος στην ακρίβεια, τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, την κατάρρευση του ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους, στον περιορισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στο ξεπούλημα, τα σκάνδαλα και τον αυταρχισμό» συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και καταλήγει: «Άλλος ένας λόγος για να πέσουν τίτλοι τέλους σε αυτή τη διακυβέρνηση που χαρακτηρίζεται από αλλεργία στην κριτική και τη Δημοκρατία, από αντιθεσμικότητα, σήψη και διαφθορά. Και πάλι ευχαριστούμε που αποκαλύπτετε το πραγματικό σας πρόσωπο…».

Ακρίτα: «Για να με φοβάται ο Μητσοτάκης σημαίνει ότι κάτι καλό έχω κάνει»

Με ανάρτησή της στα social media, η Έλενα Ακρίτα ευχαρίστησε την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ενώ αναφερόμενη στο «όχι» της ΝΔ ανέφερε: «Για να με φοβάται ο Μητσοτάκης, σημαίνει ότι κάτι κακό έχω κάνει τρία χρόνια στη Βουλή».