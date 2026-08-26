Τραμπ: «Δεν πιστεύω ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι νεκρός – Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν είναι νεκρός, επικαλούμενος πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών, ενώ υποβάθμισε την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα ως ρουτίνας. Στην ίδια τηλεοπτική συνέντευξη, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία και στον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «δεν είναι νεκρός», επικαλούμενος πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα σε «επίσκεψη ρουτίνας», τονίζοντας παράλληλα ότι «Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία».
  • Αναφερόμενος στον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «είναι καιρός να δώσουμε ένα μάθημα στον Καναδά ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό πια με το εμπόριο».

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Την πεποίθηση ότι δεν είναι νεκρός ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο ίδιος επικαλέστηκε πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα σε «επίσκεψη ρουτίνας».

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Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν πιστεύει» πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη Φεβρουαρίου, «είναι νεκρός».

«Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά» στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, «αλλά δεν νομίζω ότι είναι νεκρός», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του συντηρητικού παρουσιαστή Γκλεν Μπεκ.

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Μιλώντας για πληθώρα θεμάτων στη συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως το χθεσινό ταξίδι του διευθυντή της CIA στη Μόσχα ήταν μιας κάποιας μορφής επίσκεψη ρουτίνας, προσθέτοντας ωστόσο ότι κάτι μπορεί να προέκυψε από τις συνομιλίες του Tζον Ράτκλιφ με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών στη ρωσική πρωτεύουσα

«…Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας ότι το πολυσυζητημένο ταξίδι δεν σχετιζόταν με το Ιράν ή τις ρωσικές απειλές κατά του ΝΑΤΟ.

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Αναφερόμενος στον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «είναι καιρός να δώσουμε ένα μάθημα στον Καναδά ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό πια με το εμπόριο».

 

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