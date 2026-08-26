Φωτιά στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας – Καίει χαμηλή βλάστηση

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 26/8 σε χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ο Δήμος Λαμιέων συνδράμει με υδροφόρες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 26/8 σε χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ ο δήμος Λαμιέων παρείχε υδροφόρες.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) και το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 26/8 σε χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:10.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λαμιέων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).  Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

 

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