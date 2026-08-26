Φωτιά στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας – Καίει χαμηλή βλάστηση

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 26/8 σε χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:10.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λαμιέων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.