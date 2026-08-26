Άγιος Παντελεήμονας: Καρέ καρέ η στιγμή της επίθεσης με μολότοφ σε καφετέρια – «Το ανοίξαμε για ένα κομμάτι ψωμί»

Επίθεση με βόμβες μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζομένους και πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά μία εργαζόμενη, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος. Στο βίντεο που μετέδωσε ο Alpha φαίνεται η στιγμή κατά την οποία εκδηλώνεται η επίθεση και οι φλόγες ξεσπούν τόσο στην πρόσοψη όσο και στο εσωτερικό της καφετέριας, όπου βρίσκονταν εργαζόμενοι και θαμώνες.

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Η στιγμή της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα. Δύο άγνωστοι πλησίασαν την καφετέρια έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο, στο οποίο εκτιμάται ότι μετέφεραν τρεις έως τέσσερις βόμβες μολότοφ.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι δράστες έφτασαν στην είσοδο του καταστήματος και πέταξαν τρεις μολότοφ προς την πρόσοψη και το εσωτερικό του. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν εστίες φωτιάς, με τους εργαζομένους να επιχειρούν άμεσα να τις περιορίσουν προτού επεκταθούν.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατάσβεσης, μία εργαζόμενη υπέστη ελαφρύ έγκαυμα στο πόδι. Άνθρωποι της περιοχής ανέφεραν ότι ο τραυματισμός της δεν είναι σοβαρός, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Η περιγραφή του ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας ανέφερε στο MEGA ότι δεν γνωρίζει τους δράστες και περιέγραψε τα χαρακτηριστικά τους. «Δεν τους ξέρω καθόλου. Είχαν κάτι μπουκάλια με βενζίνη, τα ρίξανε και τρέξανε. Δύο άτομα με τέσσερα μπουκάλια με βενζίνη. Ένας ήταν ψηλός με κουκούλα, με μαύρη μπλούζα και ένας ήταν με άσπρη μπλούζα, με κοντομάνικο».

Από την πλευρά της, η αδελφή του ιδιοκτήτη ανέφερε ότι η επιχείρηση δεν είχε διαφορές με κάποιον και ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο κατάστημα πρόλαβαν να δουν μόνο δύο άτομα να πραγματοποιούν την επίθεση. «Δύο παλικάρια πετάξανε αυτά. Μόνο αυτά είδαμε. Και δεν έχουμε πρόβλημα με κανέναν. Ποτέ δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε άνθρωποι ήσυχοι. Τώρα το ανοίξαμε για ένα κομμάτι ψωμί, αλλά πού να ξέρω εγώ και ο αδελφός μου ποιος δεν μας αγαπάει;».

Η παρουσία εργαζομένων και πελατών στο εσωτερικό του καταστήματος την ώρα της επίθεσης ενίσχυσε τον κίνδυνο να υπάρξουν σοβαρότερες συνέπειες, καθώς οι μολότοφ προκάλεσαν φωτιά σε μικρή απόσταση από τα άτομα που βρίσκονταν στον χώρο.

Στο σημείο έφτασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής. Οι εργαζόμενοι είχαν ήδη καταφέρει να σβήσουν τις φλόγες, ενώ οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τη συλλογή στοιχείων και την ταυτοποίηση των δύο δραστών.

Οι έρευνες για τις συνθήκες και τα κίνητρα της εμπρηστικής επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.