Άγιος Παντελεήμονας: Στιγμές τρόμου για εργαζόμενους σε καφετέρια μετά την εμπρηστική επίθεση με μολότοφ – Αναζητούνται οι δράστες

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν δύο άγνωστοι προχώρησαν σε εμπρηστική επίθεση, σε κατάστημα καφέ στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το κατάστημα ήταν ανοιχτό και μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Πέταξαν δύο μολότοφ

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και τις μαρτυρίες, δύο άνδρες πλησίασαν το κατάστημα έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο. Από αυτό φέρεται να έβγαλαν δύο αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, τους οποίους πέταξαν προς το εσωτερικό του καταστήματος.

Μόλις εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, οι εργαζόμενοι αντέδρασαν άμεσα και χρησιμοποίησαν τους πυροσβεστήρες, που υπήρχαν στον χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν η φωτιά επεκταθεί, με αποτέλεσμα οι ζημιές, να μην επεκταθούν.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες της Πυροσβεστικής, οι οποίοι πραγματοποίησαν έλεγχο στο κατάστημα και επιβεβαίωσαν πως δεν υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι δύο δράστες αναζητούνται από τις Αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή συλληφθεί. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις μαρτυρίες, αλλά και τυχόν διαθέσιμο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, που ενδέχεται να βοηθήσει στην αναγνώρισή τους.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, όπως και το εάν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος στόχος, πίσω από την ενέργεια. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ ανάλογα με τα ευρήματα, δεν αποκλείεται να εμπλακούν και άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στην διεξαγωγή της έρευνας.

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