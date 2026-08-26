Ρωσία: Στις φλόγες αποθήκη της Wildberries στην περιοχή Ταμπόφ μετά από επίθεση με drone

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στην περιοχή Ταμπόφ, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Εβγκένι Πέρβισοφ.
Όπως ανέφερε ο Πέρβισοφ σε ανάρτησή του στο Telegram, η φωτιά εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις μετά την επίθεση, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
🇺🇦🇷🇺 | El centro logístico de Wildberries en Kotovsk, óblast de Tambov, está ardiendo intensamente tras otro ataque nocturno con drones ucranianos. pic.twitter.com/DRGKPKdJmt
— Realidad Internacional 🌍 (@realidad_int) August 26, 2026
A Wildberries warehouse in Kotovsk, Russia’s Tambov region, is in flames following a Ukrainian drone attack.
The same warehouse was previously targeted on July 18, but that attack caused only minor damage. pic.twitter.com/rvb7bNATu4
— Tabz (@TabzLIVE) August 25, 2026