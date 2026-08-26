Ρωσία: Στις φλόγες αποθήκη της Wildberries στην περιοχή Ταμπόφ μετά από επίθεση με drone

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στην περιοχή Ταμπόφ, έπειτα από επίθεση με drone, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Το ίδιο κέντρο logistics στο Κοτόφσκ είχε δεχθεί επίθεση και στις 18 Ιουλίου, προκαλώντας τότε μόνο μικρές ζημιές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στην περιοχή Ταμπόφ, έπειτα από επίθεση με drone.
  • Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Εβγκένι Πέρβισοφ, η φωτιά εκδηλώθηκε μετά την επίθεση, με ένα άτομο να τραυματίζεται.
  • Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στην περιοχή Ταμπόφ, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Εβγκένι Πέρβισοφ.

Όπως ανέφερε ο Πέρβισοφ σε ανάρτησή του στο Telegram, η φωτιά εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις μετά την επίθεση, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

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