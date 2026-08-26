Ρωσία: Στις φλόγες αποθήκη της Wildberries στην περιοχή Ταμπόφ μετά από επίθεση με drone

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στην περιοχή Ταμπόφ, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Εβγκένι Πέρβισοφ.

Όπως ανέφερε ο Πέρβισοφ σε ανάρτησή του στο Telegram, η φωτιά εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις μετά την επίθεση, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.