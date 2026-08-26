Περού: Δολοφονήθηκε ηγέτης αυτόχθονης κοινότητας και υπερασπιστής του Αμαζονίου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο στόχαστρο ένοπλης επίθεσης βρέθηκε ένας αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην περουβιανή Αμαζονία, χάνοντας τη ζωή του ενώ συμμετείχε σε περιπολία για την προστασία των εδαφών της κοινότητάς του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στον νομό Ουκαγιάλι, στο ανατολικό Περού, κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία. Πρόκειται για περιοχή όπου έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον μελών αυτοχθόνων κοινοτήτων.

Η κυβέρνηση του Περού καταδίκασε τη δολοφονία, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

«Το υπουργείο Πολιτισμού καταδικάζει τη δολοφονία του αυτόχθονα ηγέτη (σ.σ. της φυλής) ασένινκα Αμέρικο Πασκουάλ Τομίσα ενώ επιδιδόταν σε ενέργειες περιφρούρησης εδαφών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Σύμφωνα με την ORAU, συλλογικότητα στην οποία συσπειρώνονται κάπου 20 οργανώσεις αυτοχθόνων του Ουκαγιάλι, το θύμα, 57 ετών, «υπέστη τραύματα από πυροβόλο όπλο» κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε έδαφος της κοινότητάς του με «τρίτους», που είχαν πάει να συλλέξουν εκχύλισμα κοπάιμπα, είδος ελαιώδους ρητίνης των δέντρων του Αμαζονίου, που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική και για την κατασκευή βερνικιού.

Σφοδρός επικριτής των εισβολέων

Ο Αμέρικο Πασκουάλ δεν σταματούσε να καταγγέλλει από το 2020 την παρουσία εισβολέων σε εδάφη της κοινότητάς του, σύμφωνα με την ORAU.

Πρόκειται για «άνανδρη δολοφονία» και «αυτό που γίνεται στην Αμαζονία μας δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο», τόνισε ο Έρλιν Οδίσιο, αντιπρόεδρος της ORAU, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για «ανθρωποκτονία» και έστειλε μέλη της στην απομακρυσμένη περιοχή Γιουρούα, τον τόπο του εγκλήματος.

Σε κλοιό απειλών οι υπερασπιστές του Αμαζονίου

Οι απειλές εναντίον ηγετών που καταγγέλλουν την αποψίλωση ή την εκμετάλλευση δασών έχουν γίνει ανησυχητικά συχνές σε τομείς της περουβιανής επικράτειας που διαρρέει ο Αμαζόνιος.

Τη Δευτέρα, η δικαιοσύνη του Περού καταδίκασε τέσσερα πρόσωπα για τη δολοφονία το 2023 του Κίντο Ινούμα, ηγέτη της φυλής κίτσουα, στην περιοχή Σαν Μαρτίν, στην περουβιανή Αμαζονία.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΜΚΟ Global Witness, τουλάχιστον 62 υπερασπιστές του περιβάλλοντος έχουν δολοφονηθεί στο Περού από το 2012 έως το 2024, με περισσότερους από τους μισούς, συνολικά 35 θύματα, να ανήκουν σε αυτόχθονες κοινότητες.