Υεμένη: Οι κυβερνητικές δυνάμεις απώθησαν επίθεση των Χούθι στην Ταΐζ – Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 15 τραυματίες

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν επίθεση μαχητών των Χούθι σε μέτωπο στην επαρχία Ταΐζ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ μαχητών των Χούθι και τον τραυματισμό 15.

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Υεμένη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν επίθεση μαχητών των Χούθι σε μέτωπο στην επαρχία Ταΐζ, στα νοτιοδυτικά της χώρας.
  • Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τουλάχιστον οκτώ μαχητές των Χούθι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν.
  • Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην πρώτη γραμμή της Καλάμπα, με το μεγαλύτερο μέρος των συγκρούσεων να καταγράφεται στην περιοχή αλ-Σάφα, συνοδευόμενη από σφοδρές ανταλλαγές πυρών.

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Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν επίθεση μαχητών των Χούθι σε μέτωπο στην επαρχία Ταΐζ, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Άξονα της Ταΐζ, που μεταδόθηκε από το Taiz News Network, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τουλάχιστον οκτώ μαχητές των Χούθι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην πρώτη γραμμή της Καλάμπα, με το μεγαλύτερο μέρος των συγκρούσεων να καταγράφεται στην περιοχή αλ-Σάφα.

Όπως ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση, οι εχθροπραξίες συνοδεύτηκαν από σφοδρές ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: Al Jazeera

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