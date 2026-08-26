Υεμένη: Οι κυβερνητικές δυνάμεις απώθησαν επίθεση των Χούθι στην Ταΐζ – Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 15 τραυματίες

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Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν επίθεση μαχητών των Χούθι σε μέτωπο στην επαρχία Ταΐζ, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Άξονα της Ταΐζ, που μεταδόθηκε από το Taiz News Network, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τουλάχιστον οκτώ μαχητές των Χούθι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην πρώτη γραμμή της Καλάμπα, με το μεγαλύτερο μέρος των συγκρούσεων να καταγράφεται στην περιοχή αλ-Σάφα.

Όπως ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση, οι εχθροπραξίες συνοδεύτηκαν από σφοδρές ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: Al Jazeera