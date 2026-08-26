Ρούμπιο: Η Ουάσινγκτον σταματά προς το παρόν τις νέες επιθέσεις κατά του Ιράν – Στροφή σε άλλες μορφές πίεσης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξετάζουν, προς το παρόν, νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Η Ουάσινγκτον αναμένεται να στραφεί σε άλλους τρόπους άσκησης πίεσης προς την Τεχεράνη, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη διαπραγματευτική και πολιτική της θέση.

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Διεθνή Νέα

Ρούμπιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, να εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
  • Ο Ρούμπιο φέρεται να ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες υπουργούς Εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.
  • Αντί για νέα πλήγματα, η Ουάσινγκτον αναμένεται να στραφεί σε άλλους τρόπους άσκησης πίεσης προς την Τεχεράνη.

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, να εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συνομιλιών, ο Ρούμπιο φέρεται να ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες υπουργούς Εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.

Κατά τις ίδιες πηγές, η αμερικανική κυβέρνηση δεν προσανατολίζεται στην παρούσα φάση σε νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Αντί για νέα πλήγματα, η Ουάσινγκτον αναμένεται να στραφεί σε άλλους τρόπους άσκησης πίεσης προς την Τεχεράνη, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη διαπραγματευτική και πολιτική της θέση χωρίς άμεση προσφυγή στη στρατιωτική επιλογή.

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