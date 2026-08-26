Προαστιακός: Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο

Η κυκλοφορία και τα δρομολόγια στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών επανέρχονται σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς, μετά την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης σε συγκεκριμένα τμήματα. Τα προβλήματα προκλήθηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας και την ακινητοποίηση αμαξοστοιχιών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σταδιακά επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς η κυκλοφορία και η εκτέλεση των δρομολογίων στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train.
  • Τα προβλήματα προκλήθηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση.
  • Η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια, καθώς και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια, οδήγησε στην επανεκκίνηση των δρομολογίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σταδιακά επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς η κυκλοφορία και η εκτέλεση των δρομολογίων στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια, καθώς και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια.

Τα προβλήματα προκλήθηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα να διακοπεί από τις 21:19 η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα και η ηλεκτροδότηση.

Λόγω της διακοπής, η αμαξοστοιχία 2301 με προορισμό τον Πειραιά παρέμεινε στον σταθμό της Νέας Περάμου, ενώ η αμαξοστοιχία 2303 παρέμεινε στον σταθμό της Κορίνθου.

Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης, τα δρομολόγια επανεκκινούν, με την Hellenic Train να επισημαίνει ότι η ομαλοποίηση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί σταδιακά.

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