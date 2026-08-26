Προαστιακός: Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σταδιακά επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς η κυκλοφορία και η εκτέλεση των δρομολογίων στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια, καθώς και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια.

Τα προβλήματα προκλήθηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα να διακοπεί από τις 21:19 η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα και η ηλεκτροδότηση.

Λόγω της διακοπής, η αμαξοστοιχία 2301 με προορισμό τον Πειραιά παρέμεινε στον σταθμό της Νέας Περάμου, ενώ η αμαξοστοιχία 2303 παρέμεινε στον σταθμό της Κορίνθου.

Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης, τα δρομολόγια επανεκκινούν, με την Hellenic Train να επισημαίνει ότι η ομαλοποίηση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί σταδιακά.