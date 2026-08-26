Πυρκαγιά στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις – 92 πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο

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Σοβαρότερη παραμένει η πυρκαγιά στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας, όπου επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 25 οχήματα και πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και μακριά από οικισμούς, θα αντιμετωπίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μέσω του 112 ζητήθηκε από κατοίκους σε περιοχές της ευρύτερης περιοχής των Τσουκαλάδων να απομακρυνθούν προς Λιβαδειά.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Στεφάνη Βοιωτίας, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη δασική περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η φωτιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας, όπου καίγονται απορρίμματα, μεταξύ άλλων μπαταρίες και φιαλίδια. Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αποτροπή αναζωπυρώσεων, ενώ νωρίτερα εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από συγκεκριμένες περιοχές.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στο Καλοπήγαδο Λαυρίου, ενώ φωτιά που εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο κατασβέστηκε άμεσα.

Για αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στα Ιόνια Νησιά, με την Περιφέρεια να τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».