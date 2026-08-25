Νέα Σμύρνη: Οι νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία της 45χρονης και οι προσπάθειες του 48χρονου δράστη να συναντηθεί με τον αδελφό της

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη, τα ξημερώματα της Κυριακής (23/08/2026), όταν ο 48χρονος την πυροβόλησε έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Μαρτυρίες συγγενών των δύο πλευρών, αλλά και όσα αναφέρουν οι κόρες του θύματος και του δράστη, σκιαγραφούν όσα είχαν προηγηθεί του εγκλήματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι απειλές που φέρεται να δεχόταν η 45χρονη, οι προσπάθειες του 48χρονου να την προσεγγίζει μετά τον χωρισμό τους, καθώς και οι κινήσεις του λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία.

Οι απειλές προς την 45χρονη

Η νύφη της 45χρονης ανέφερε στο Live News ότι το τελευταίο διάστημα ο 48χρονος εμφανιζόταν συχνά στα μέρη όπου βρισκόταν το θύμα. «Τον τελευταίο καιρό, όπου και αν πήγαινε, ό,τι και αν έκανε, τον έβρισκε μπροστά της», ανέφερε.

Κατά την ίδια, οι απειλές είχαν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ η οικογένεια είχε προτρέψει την 45χρονη να απευθυνθεί στην Αστυνομία. «Της είχε στείλει φωτογραφία με το όπλο στο κεφάλι, ότι θα αυτοκτονήσω και θα σε σκοτώσω και θα αυτοκτονήσω. Της προτείναμε όλοι να πάει στην αστυνομία. Δεν ξέρω για ποιον λόγο δεν πήγε», πρόσθεσε.

Η 45χρονη φέρεται να είχε αποφασίσει να τερματίσει τη σχέση τους όταν πληροφορήθηκε ότι ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και είχε μία 19χρονη κόρη. Μετά τον χωρισμό, άνθρωποι από το περιβάλλον της υποστηρίζουν ότι η συμπεριφορά του έγινε ολοένα και πιο πιεστική.

Η κουμπάρα του 48χρονου ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα ο ίδιος δεν ήταν καλά ψυχολογικά, όπως της είχε μεταφέρει η σύζυγός του: «Ήταν κάποιο καιρό, από ό,τι μου είπε η σύζυγός του, που δεν ήταν τόσο καλά. Άρα υπήρχε αυτή η διαμάχη που είχανε μάλλον στη σχέση τους με το θύμα»

Η ίδια μίλησε και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κόρη του 48χρονου μετά το έγκλημα: «Το κορίτσι έχει σοκαριστεί πάρα πολύ. Δεν περίμενε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο ο πατέρας της. Αναρωτιέται πώς θα ζήσει με αυτή τη ρετσινιά, ουσιαστικά να σας το πω έτσι. Γιατί δεν παύει να είναι το παιδί του δολοφόνου»

Η προσπάθεια να συναντήσει τον αδελφό της 45χρονης

Λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα, ο 48χρονος φέρεται να είχε επιχειρήσει να συναντηθεί με τον αδελφό της 45χρονης, προκειμένου να συζητήσουν για όσα συνέβαιναν μεταξύ εκείνου και του θύματος.

48χρονος: «Θέλω να βρεθούμε για έναν καφέ, να συζητήσουμε».

«Θέλω να βρεθούμε για έναν καφέ, να συζητήσουμε». Αδελφός 45χρονης: «Να συζητήσουμε τι;»

«Να συζητήσουμε τι;» 48χρονος: «Όσα συμβαίνουν με την αδελφή σου».

«Όσα συμβαίνουν με την αδελφή σου». Αδελφός 45χρονης: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βρεθούμε οι δυο μας…»

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βρεθούμε οι δυο μας…» 48χρονος: «Καλά ρε φίλε, δεν θα σκοτωθούμε κιόλας, έναν καφέ θα πιούμε».

«Καλά ρε φίλε, δεν θα σκοτωθούμε κιόλας, έναν καφέ θα πιούμε». Αδελφός 45χρονης: «Άστο καλύτερα. Ας το αφήσουμε».

Το «αντίο» στην κόρη του και τα χρήματα στη σύζυγό του

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν και όσα φέρεται να είπε ο 48χρονος στα μέλη της οικογένειάς του λίγο πριν από το έγκλημα. Η κουμπάρα του περιγράφει μία σειρά κινήσεων που παραπέμπουν σε αποχαιρετισμό.

Όπως ανέφερε, ο 48χρονος συνάντησε την κόρη του και της είπε: «Συνάντησε την κόρη του και της είπε ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Είσαι η ζωή μου. Με έχεις πληγώσει όμως γιατί δεν με έχεις στηρίξει. Σε ήθελα να είσαι δίπλα μου και μπορεί να μη με ξαναδείς. Θα ’ναι η τελευταία φορά που με βλέπεις».

Αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του, άφησε χρήματα στη σύζυγό του και της ζήτησε να προσέχει την κόρη τους. «Επέστρεψε στο σπίτι του στις τέσσερις η ώρα. Ξύπνησε τη γυναίκα του. Της λέει έλα δω. Άφησε κάποια χρήματα και της λέει να προσέχετε και θέλω να μου προσέχεις το παιδί, το παιδί σαν τα μάτια σου. Έβαλε τα κλάματα και σηκώθηκε και έφυγε», προσθέτει.

Στη συνέχεια, ο 48χρονος φέρεται να έστησε καρτέρι έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε η 45χρονη. Όταν εκείνη εμφανίστηκε, την αιφνιδίασε και την πυροβόλησε, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Η μαρτυρία κατοίκου για τους πυροβολισμούς

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν, αναφέροντας ότι άκουσε συνολικά τέσσερις πυροβολισμούς. «Πρώτα ένα ουρλιαχτό μιας γυναίκας και άλλος ένας πυροβολισμός. Τρεις (σύνολο) και μετά από δύο λεπτά ο τελευταίος. Μετά τον τέταρτο περάσανε πέντε λεπτά. Λέγαμε τι να κάνουμε; Καταλάβαμε μετά. Το τέταρτο ακούστηκε πάρα πολύ στην πόρτα μου. Όπως κατεβαίνω κάτω, ο άλλος ήταν μπρούμυτα, ο άντρας, η γυναίκα ήταν ανάσκελα. Το πρόσωπό της ήταν καλυμμένο με αίματα».

Το όπλο που χρησιμοποίησε ο 48χρονος φέρεται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, να ανήκε στην αλβανική προεδρική φρουρά και να βρισκόταν παράνομα στην κατοχή του. Παράλληλα, εξετάζεται το ποινικό παρελθόν του και ο τρόπος με τον οποίο απέκτησε το όπλο.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της 45χρονης αναφέρουν ότι η ίδια είχε εκφράσει φόβους για τη συμπεριφορά του και είχε προχωρήσει ακόμη και σε αλλαγή της κλειδαριάς του σπιτιού της.

Η κατάθεση της κόρης της 45χρονης: «Ήταν προβληματισμένη με τη συμπεριφορά του»

Η κόρη της 45χρονης ανέφερε στις Αρχές ότι γνώριζε για τη σχέση της μητέρας της με τον 48χρονο, καθώς και ότι οι δυο τους είχαν χωρίσει από τα τέλη Φεβρουαρίου. «Γνώριζα ότι η μαμά μου είχε μια σχέση το τελευταίο διάστημα. Μου είχε πει όμως ότι είχε χωρίσει προς τα τέλη Φεβρουαρίου. Ήταν προβληματισμένη με τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου άνδρα γιατί της δημιουργούσε συνέχεια προβλήματα. Μου είχε πει ότι τη ζηλεύει υπερβολικά. Δεν ήμουν στο σπίτι εκείνη την ημέρα. Βρισκόμουν με τον θείο μου στο Αγρίνιο. Σε εκείνον έλεγε περισσότερα πράγματα προφανώς, για να μη με ανησυχήσει, δεν ξέρω, είμαι σε σοκ».

«Έχασα τον πατέρα μου, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έγινε δολοφόνος»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται και η οικογένεια του 48χρονου. Η κόρη του δήλωσε στο Live News ότι θρηνεί για την απώλεια του πατέρα της, ωστόσο δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι αφαίρεσε τη ζωή μιας γυναίκας και στέρησε τη μητέρα από ένα συνομήλικό της κορίτσι.

«Είμαι συγκλονισμένη από όλο αυτό το γεγονός, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε αυτό ο πατέρας μου. Είναι πατέρας μου και θα μου λείπει, έχασα τον πατέρα μου, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχει κάνει ένα κακό, ότι έγινε δολοφόνος. Στέρησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και στέρησε τη μητέρα από ένα συνομήλικό μου κορίτσι.

»Εγώ είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά για όλη αυτή την κατάσταση, δεν φέρω ευθύνη σε κάτι και συμπονώ και τον πόνο του άλλου κοριτσιού. Στην ουσία εμείς είμαστε τα θύματα. Θα ήθελα πραγματικά να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία εδώ, να ηρεμήσουμε και να σεβαστείτε τον πόνο μας και να πενθήσουμε όλοι με τον δικό μας τρόπο τα πρόσωπα που αγαπάμε ο καθένας».