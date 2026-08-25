EuroLeague: Αυξάνονται σε 24 οι ομάδες από τη σεζόν 2027-28 – Σε συζητήσεις ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για την ένταξή τους

Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών βρίσκεται η EuroLeague, η οποία προετοιμάζει το νέο μοντέλο λειτουργίας της από τη σεζόν 2027-28, με το ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων σε 24 και την παραχώρηση έως και οκτώ νέων μακροπρόθεσμων αδειών franchise.

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο, καθώς ο ΠΑΟΚ και ο Άρης βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανή είσοδο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι κρίσιμες αποφάσεις αναμένονται στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, όταν η διοίκηση της Euroleague Basketball θα παρουσιάσει τις τελικές εισηγήσεις της και θα καθοριστούν ο αριθμός και οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο πρώτο στάδιο της επέκτασης.

The 20-team lineup that will compete in the 2026-27 EuroLeague season #EveryGameMatters pic.twitter.com/mq4oqkuqm8 — EuroLeague (@EuroLeague) June 26, 2026

Περισσότερες από 20 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τα franchises

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Μετόχων της Euroleague Commercial Assets (ECA) συνεδρίασε την Τρίτη 25 Αυγούστου, εξετάζοντας την πορεία εφαρμογής του Μετασχηματιστικού Στρατηγικού Χάρτη Δράσης, ο οποίος εγκρίθηκε στις 3 Μαρτίου με στόχο την επιτάχυνση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, τη δημιουργία υπεραξίας και την περαιτέρω διεθνή εδραίωση της διοργάνωσης.

Παράλληλα, το Συμβούλιο εξέτασε τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις της Λίγκας με τους βασικούς εταίρους της, τη διαδικασία επέκτασης μέσω franchises, τις εμπορικές επιδόσεις και την εφαρμογή του τριετούς Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαδικασία παραχώρησης έως και οκτώ νέων μακροπρόθεσμων αδειών franchise από τη σεζόν 2027-28, η οποία άρχισε επίσημα τον Ιούλιο του 2026.

Η πρώτη φάση συγκέντρωσε περισσότερες από 20 επίσημες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και προτάσεις, τόσο από υφιστάμενους συλλόγους της EuroLeague και του EuroCup όσο και από νέα επενδυτικά σχήματα που επιθυμούν να ενταχθούν στη διοργάνωση.

Μετά την αρχική αξιολόγηση βάσει των θεσπισμένων κριτηρίων και των οικονομικών αποτιμήσεων, 11 προτάσεις προεγκρίθηκαν και πέρασαν στην επόμενη φάση, ενώ άλλες τέσσερις παραμένουν υπό εξέταση.

Οι 11 προεγκριθείσες υποψηφιότητες καταθέτουν πλέον επίσημες δεσμευτικές προσφορές, συνολικής αξίας σχεδόν 700 εκατ. ευρώ σε δικαιώματα franchise. Παράλληλα, οι συνολικές επενδύσεις που προβλέπονται για την επόμενη πενταετία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 3,2 δισ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές του μπάσκετ όσο και από νέα επενδυτικά σχέδια στην ηπειρωτική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, στοιχείο που αποτυπώνει τη διεύρυνση της εμπορικής απήχησης της Euroleague Basketball.

Due diligence πριν από τις τελικές αποφάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της αξιολόγησης και του εξονυχιστικού οικονομικού και επιχειρηματικού ελέγχου (due diligence) για τους 11 προκριθέντες υποψηφίους.

Κατά τη δεύτερη φάση, η Euroleague Basketball θα εξετάσει αναλυτικότερα κάθε πρόταση, προτού παρουσιάσει τις τελικές εισηγήσεις της στη Συνέλευση των Ιδιοκτητών, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, για την τελική έγκριση.

Η διαδικασία αναμένεται να επιταχύνει την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της διοργάνωσης, με τις προβλέψεις της JB Capital να τοποθετούν τη συνολική αξία της Λίγκας και των συλλόγων της στα 4,3 δισ. ευρώ έως το 2027.

Συμφωνίες με προπονητές, διαιτητές και παίκτες

Στο ίδιο πλαίσιο, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την υπογραφή συμφωνίας με την Ένωση Προπονητών της EuroLeague (EHCB), η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρώτη ολοκληρωμένη Συλλογική Σύμβαση με το συνδικάτο των τεχνικών.

Οι μέτοχοι της ECA ενημερώθηκαν επίσης για την ανανέωση της συμφωνίας με την Ένωση Διαιτητών (UEBO), η οποία αναμένεται να υπογραφεί το προσεχές Σαββατοκύριακο στο Βρότσλαβ, στο πλαίσιο του 27ου Προσαιζόν Σεμιναρίου Διαιτησίας.

Σε συνδυασμό με την υφιστάμενη σύμβαση με την Ένωση Παικτών (ELPA), οι συμφωνίες ενισχύουν τη συνεργασία της Euroleague Basketball με παίκτες, προπονητές και διαιτητές, σε μία περίοδο κατά την οποία η διοργάνωση περνά σε νέα φάση ανάπτυξης.

Ετήσια αύξηση εσόδων κατά 15%

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε ακόμη τις εμπορικές επιδόσεις της διοργάνωσης και τις αναθεωρημένες προβλέψεις για τον τρέχοντα επιχειρηματικό κύκλο.

Η διοίκηση παρουσίασε πρόβλεψη για ετήσια αύξηση εσόδων κατά 15%, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από εκείνο που είχε παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουλίου. Η βελτίωση αποδίδεται στις τελευταίες εμπορικές συμφωνίες που υπέγραψε η Λίγκα.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και εκσυγχρονισμός γηπέδων

Η διοίκηση παρουσίασε επίσης την πρόοδο στην εφαρμογή του τριετούς Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επιχειρησιακή ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η τεχνολογία, η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός μέσω του Euroleague Basketball+, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των γηπέδων μέσω του νεοσύστατου φορέα ArenaCO.

Ο συγκεκριμένος φορέας δημιουργήθηκε προκειμένου να παρέχει στους συλλόγους πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την αναβάθμιση ή την κατασκευή των εγκαταστάσεών τους.

Το Στρατηγικό Επιχειρηματικό Σχέδιο θέτει ως στόχο την αύξηση της συνολικής επιχειρηματικής αξίας της Euroleague Basketball στα 2,5 δισ. ευρώ μέσα στις επόμενες τρεις αγωνιστικές περιόδους.

Συζητήσεις με NBA και FIBA

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euroleague Basketball ενημέρωσε, τέλος, το Συμβούλιο για τις πρόσφατες συζητήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη του NBA και της FIBA, με αντικείμενο πιθανούς τομείς μελλοντικής συνεργασίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο CEO της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, δήλωσε: «Η Euroleague Basketball διανύει μια περίοδο ισχυρής δυναμικής, τόσο εμπορικά όσο και στρατηγικά. Την ίδια στιγμή, το τεράστιο ενδιαφέρον που προκάλεσε η διαδικασία των franchise αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη της εμπιστοσύνης που τρέφουν οι σύλλογοι, οι επενδυτές και τα νέα σχήματα στο μέλλον της διοργάνωσης. Δεσμευτικές προσφορές που αγγίζουν τα 700 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας επενδύσεις άνω των 3,2 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, αποδεικνύουν τη δυναμική του μοντέλου μας.

Θα συνεχίσουμε τώρα με μια αυστηρή διαδικασία due diligence. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ιδιοκτήτες στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν και θα ψηφιστεί η τελική μετάβαση στο μοντέλο των franchise, καθορίζοντας τον αριθμό και τα ονόματα των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο πρώτο στάδιο της επέκτασης για τη σεζόν 2027-28».