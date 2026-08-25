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Ολυμπιακός: Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ – Δεν προπονήθηκε ξανά με τη Σεβίλλη

Ο Ρούμπεν Βάργκας φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, με τις διαπραγματεύσεις να επικεντρώνονται πλέον στη συμφωνία με τη Σεβίλλη. Οι Πειραιώτες προσφέρουν 12 εκατ. ευρώ συν 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους, ενώ η ισπανική ομάδα ζητεί περίπου 15 εκατ. ευρώ. Ο Ελβετός εξτρέμ δεν προπονήθηκε με τη Σεβίλλη και περιμένει την ολοκλήρωση των επαφών για να ταξιδέψει στην Αθήνα.

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Αθλητισμός

Ρούμπεν Βάργκας, Σεβίλλη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας, καθώς δημοσιεύματα από την Ισπανία αναφέρουν ότι οι Πειραιώτες έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Ελβετό εξτρέμ.
  • Το ισπανικό «ABC» υποστηρίζει ότι ο Βάργκας έχει αποδεχθεί την πρόταση των «ερυθρόλευκων», με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε οικονομική συμφωνία με τη Σεβίλλη.
  • Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει και η επιθυμία του Βάργκας να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, ενώ το γεγονός ότι δεν προπονήθηκε με τη Σεβίλλη ενισχύει το σενάριο άμεσης ολοκλήρωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας, καθώς δημοσιεύματα από την Ισπανία αναφέρουν ότι οι Πειραιώτες έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Ελβετό εξτρέμ και πλέον οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στην επίτευξη οριστικού deal με τη Σεβίλλη.

Το ισπανικό «ABC», το οποίο εδρεύει στη Σεβίλλη και παρακολουθεί στενά το ρεπορτάζ της ομάδας της Ανδαλουσίας, υποστηρίζει ότι ο Βάργκας έχει αποδεχθεί την πρόταση των «ερυθρόλευκων». Το δημοσίευμα κάνει λόγο για ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο, επισημαίνοντας παράλληλα το έντονο ενδιαφέρον που έχει εκφράσει ο Ολυμπιακός για την απόκτησή του.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον κοντά σε οικονομική συμφωνία. Ο Ολυμπιακός φέρεται να προσφέρει στη Σεβίλλη 12 εκατ. ευρώ, συν ακόμη 2 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους, ενώ οι Ανδαλουσιανοί αξιώνουν περίπου 15 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Η οικονομική διαφορά θεωρείται μικρή και οι δύο σύλλογοι συνεχίζουν τις επαφές, με στόχο να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Η επιθυμία του Βάργκας να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται ότι έχει παίξει και η επιθυμία του ίδιου του Βάργκας να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Τα ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ελβετός εξτρέμ έχει ήδη αποδεχθεί την πρόταση των Πειραιωτών και περιμένει πλέον το τελικό «οκ» από τη Σεβίλλη, ώστε να ταξιδέψει στην Αθήνα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ρόλο στις διαπραγματεύσεις αποδίδεται και στον αθλητικό διευθυντή της Σεβίλλης, Ναβάρο, ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν από τον Ολυμπιακό μαζί με τον Κορδόν.

Εκτός προπόνησης της Σεβίλλης

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο άμεσης ολοκλήρωσης της μεταγραφής είναι το γεγονός ότι ο Ρούμπεν Βάργκας δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα της Σεβίλλης.

Μετά τα σχετικά ρεπορτάζ από την Ιταλία, δημοσιεύματα και στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και ότι απομένουν πλέον οι τελευταίες λεπτομέρειες ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Εφόσον οι Πειραιώτες και η Σεβίλλη καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής, ο Βάργκας αναμένεται να πάρει τον δρόμο για την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους».

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