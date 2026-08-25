Ολυμπιακός: Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ – Δεν προπονήθηκε ξανά με τη Σεβίλλη

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Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας, καθώς δημοσιεύματα από την Ισπανία αναφέρουν ότι οι Πειραιώτες έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Ελβετό εξτρέμ και πλέον οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στην επίτευξη οριστικού deal με τη Σεβίλλη.

Το ισπανικό «ABC», το οποίο εδρεύει στη Σεβίλλη και παρακολουθεί στενά το ρεπορτάζ της ομάδας της Ανδαλουσίας, υποστηρίζει ότι ο Βάργκας έχει αποδεχθεί την πρόταση των «ερυθρόλευκων». Το δημοσίευμα κάνει λόγο για ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο, επισημαίνοντας παράλληλα το έντονο ενδιαφέρον που έχει εκφράσει ο Ολυμπιακός για την απόκτησή του.

🔴 #ÚLTIMAHORA | El Olympiacos alcanza un acuerdo con Vargas a la espera de cerrarlo con el #SevillaFC https://t.co/c1Kie51s16 — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) August 25, 2026

Οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον κοντά σε οικονομική συμφωνία. Ο Ολυμπιακός φέρεται να προσφέρει στη Σεβίλλη 12 εκατ. ευρώ, συν ακόμη 2 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους, ενώ οι Ανδαλουσιανοί αξιώνουν περίπου 15 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Η οικονομική διαφορά θεωρείται μικρή και οι δύο σύλλογοι συνεχίζουν τις επαφές, με στόχο να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Η επιθυμία του Βάργκας να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται ότι έχει παίξει και η επιθυμία του ίδιου του Βάργκας να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Τα ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ελβετός εξτρέμ έχει ήδη αποδεχθεί την πρόταση των Πειραιωτών και περιμένει πλέον το τελικό «οκ» από τη Σεβίλλη, ώστε να ταξιδέψει στην Αθήνα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ρόλο στις διαπραγματεύσεις αποδίδεται και στον αθλητικό διευθυντή της Σεβίλλης, Ναβάρο, ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν από τον Ολυμπιακό μαζί με τον Κορδόν.

Εκτός προπόνησης της Σεβίλλης

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο άμεσης ολοκλήρωσης της μεταγραφής είναι το γεγονός ότι ο Ρούμπεν Βάργκας δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα της Σεβίλλης.

Μετά τα σχετικά ρεπορτάζ από την Ιταλία, δημοσιεύματα και στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και ότι απομένουν πλέον οι τελευταίες λεπτομέρειες ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Εφόσον οι Πειραιώτες και η Σεβίλλη καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής, ο Βάργκας αναμένεται να πάρει τον δρόμο για την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους».