Νωρίς – Νωρίς: Επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη – Πότε είναι η πρεμιέρα

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Έτοιμοι για να επιστρέψουν με την δεύτερη σεζόν του «Νωρίς – Νωρίς», είναι η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης. Το δίδυμο της καθημερινής πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ, θα ξεκινήσει και πάλι να κάνει παρέα στους τηλεθεατές, από την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου (7/9), στις 06:45 στην ΕΡΤ1.

Η ΕΡΤ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα στιγμιότυπο των δύο παρουσιαστών, από την επίσημη φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε. Σε αυτό, βλέπουμε τον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη να ποζάρουν χαμογελαστοί.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται ότι: «Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, οι πιο πρωινοί οικοδεσπότες ψυχαγωγικού μαγκαζίνου, επιστρέφουν… #NwrisNwris! Πρεμιέρα: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 06:45 στην #ΕΡΤ1».