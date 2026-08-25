Νωρίς – Νωρίς: Επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη – Πότε είναι η πρεμιέρα

Η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς - Νωρίς», επιστρέφει για δεύτερη σεζόν με οικοδεσπότες τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου (7/9), στις 06:45, στην ΕΡΤ1, όπως ανακοινώθηκε και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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Μαρία Ηλιάκη Κρατερός Κατσούλης
Φωτογραφία: Instagram/ertofficial
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης είναι έτοιμοι να επιστρέψουν με την δεύτερη σεζόν του «Νωρίς – Νωρίς».
  • Το δίδυμο της καθημερινής πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ, θα ξεκινήσει και πάλι να κάνει παρέα στους τηλεθεατές από την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου (7/9), στις 06:45 στην ΕΡΤ1.
  • Η ΕΡΤ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο των δύο παρουσιαστών από την επίσημη φωτογράφιση, όπου ποζάρουν χαμογελαστοί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έτοιμοι για να επιστρέψουν με την δεύτερη σεζόν του «Νωρίς – Νωρίς», είναι η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης. Το δίδυμο της καθημερινής πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ, θα ξεκινήσει και πάλι να κάνει παρέα στους τηλεθεατές, από την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου (7/9), στις 06:45 στην ΕΡΤ1.

Η ΕΡΤ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα στιγμιότυπο των δύο παρουσιαστών, από την επίσημη φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε. Σε αυτό, βλέπουμε τον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη να ποζάρουν χαμογελαστοί.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται ότι: «Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, οι πιο πρωινοί οικοδεσπότες ψυχαγωγικού μαγκαζίνου, επιστρέφουν… #NwrisNwris! Πρεμιέρα: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 06:45 στην #ΕΡΤ1».

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΕΡΤ (@ertofficial)

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