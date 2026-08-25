Τηλεθέαση (24/8): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν τη Δευτέρα;

Την Δευτέρα 24 Αυγούστου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό για τις ζώνες 5-10 και 10-1.