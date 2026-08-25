Τηλεθέαση (24/8): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν τη Δευτέρα;

Την Δευτέρα 24 Αυγούστου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|24,4%
|2
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|18,3%
|3
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|17%
|4
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|11,3%
|5
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|11,1%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|15,2%
|2
|OPEN
|10 Παντού
|12,4%
|3
|ΣΚΑΪ
|Live You
|10,6%
|4
|ANT1
|Καλοκαίρι Μαζί
|6%
|5
|ΕΡΤNEWS
|News Room
|5,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|12,8%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|12,7%
|3
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|11,6%
|4
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|10,6%
|5
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|5,9%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|9,7%
|2
|ΕΡΤNEWS
|News Room
|8,9%
|3
|ΣΚΑΪ
|Live You
|8,7%
|4
|OPEN
|10 Παντού
|7%
|5
|ANT1
|Καλοκαίρι Μαζί
|5,8%