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Τηλεθέαση (24/8): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν τη Δευτέρα;

Την Δευτέρα 24 Αυγούστου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό για τις ζώνες 5-10 και 10-1. 

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Δευτέρα 24 Αυγούστου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση.
  • Στο γενικό κοινό, η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέκτησε την πρώτη θέση στη ζώνη 5-10 με 24,4%, ενώ οι «Αταίριαστοι» του ίδιου καναλιού κυριάρχησαν στη ζώνη 10-1 με 15,2%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Κοινωνία Ώρα Mega» του MEGA προηγήθηκε στη ζώνη 5-10 με 12,8%, με τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ να είναι και πάλι πρώτοι στη ζώνη 10-1 με 9,7%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Δευτέρα 24 Αυγούστου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Σήμερα 24,4%
2 OPEN Ώρα Ελλάδος 18,3%
3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 17%
4 MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 11,3%
5 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 11,1%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 15,2%
2 OPEN 10 Παντού 12,4%
3 ΣΚΑΪ Live You 10,6%
4 ANT1 Καλοκαίρι Μαζί 6%
5 ΕΡΤNEWS News Room 5,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 12,8%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 12,7%
3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 11,6%
4 OPEN Ώρα Ελλάδος 10,6%
5 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 5,9%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 9,7%
2 ΕΡΤNEWS News Room 8,9%
3 ΣΚΑΪ Live You 8,7%
4 OPEN 10 Παντού 7%
5 ANT1 Καλοκαίρι Μαζί 5,8%
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