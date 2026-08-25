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Ελεύθερος μέχρι τη δίκη ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας – Του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη

Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση για τις 27 Αυγούστου, αίροντας την κράτησή του με τον περιοριστικό όρο να μην επιστρέψει στην κοινή κατοικία, ενώ η καταγγέλλουσα γνωστοποίησε άτυπα δήλωση ανάκλησης του περιστατικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο σύζυγος γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας συνελήφθη για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη.
  • Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 27 Αυγούστου και αποφάσισε την άρση της κράτησής του, επιβάλλοντας περιοριστικό όρο να μην επιστρέψει στην κοινή κατοικία.
  • Η καταγγέλλουσα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, γνωστοποιώντας άτυπα μέσω του δικηγόρου της ότι έχει ήδη γίνει δήλωση ανάκλησης του περιστατικού.

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Στις 27 Αυγούστου θα βρεθεί ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ο σύζυγος γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας, μετά τη σύλληψή του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, η οποία φέρεται να τελέστηκε παρουσία ανηλίκου. Ο συνήγορος υπεράσπισής του ζήτησε να δοθεί ολιγοήμερη αναβολή.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, το δικαστήριο ανέβαλε για την Πέμπτη 27 Αυγούστου και αποφάσισε την άρση της κράτησής του, επιβάλλοντας ως περιοριστικό όρο να μην επιστρέψει στην κοινή κατοικία και να διαμένει σε διαφορετικό σπίτι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η καταγγέλλουσα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αλλά μέσω του δικηγόρου της γνωστοποίησε άτυπα ότι έχει ήδη γίνει δήλωση ανάκλησης του περιστατικού.

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