Φωτιά στο Καλοπήγαδο Κερατέας – Δήμαρχος Λαυρεωτικής στο enikos.gr: «5-10 μέτρα από τα σπίτια οι φλόγες»

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στο Καλοπήγαδο Κερατέας, στον Δήμο Λαυρεωτικής, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στην περιοχή.

Η φωτιά καίει σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους. Στις 16:09 ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Λαυρίου.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μιλώντας στο enikos.gr για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ανέφερε: «Η πρώτη εικόνα που είχαμε από τη φωτιά ήταν απαισιόδοξη. Ωστόσο, από τη στιγμή που σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα, ο κίνδυνος εξάπλωσης είναι μικρός. Η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση 5-10 μέτρων από τα σπίτια, αλλά πιστεύω ότι θα πάμε καλά».

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο μέτωπο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 70 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα.

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Στην προσπάθεια της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Λαυρεωτικής, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες για την ενίσχυση της επιχείρησης.

Παράλληλα, ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος κατευθύνεται προς την παραλία Τσονίμα, ώστε να συνδράμει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, στην απομάκρυνση ατόμων από την περιοχή.

Τα μηνύματα του 112

Στις 16:09, το 112 απέστειλε μήνυμα με το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν προς τη Λεωφόρο Λαυρίου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Μαρίνα και #Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Λεωφόρο_Λαυρίου ‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

Νωρίτερα, στις 15:56, είχε σταλεί ακόμη ένα προειδοποιητικό μήνυμα, με το οποίο οι πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Τρεχαντιέρα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

Η περιοχή της Λαυρεωτικής βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.