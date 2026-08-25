Ξανά στον αέρα ο ραδιοφωνικός σταθμός «Αθήνα 9,84» μόνο με μουσικό πρόγραμμα

Ξανά στον αέρα βρίσκεται ο ραδιοφωνικός σταθμός «Αθήνα 9,84» μετά την τεχνική βλάβη σε μετασχηματιστή, που τον καθήλωσε από τα ερτζιανά για περισσότερο από 34 ώρες. Βέβαια, ο δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός δεν έχει ακόμη αποκαταστήσει το πρόγραμμά του και για τέταρτη ημέρα εκπέμπει μόνο μουσική.

Το περιστατικό προκάλεσε εντάσεις, οι οποίες αναμένεται να μεταφερθούν στην αυριανή (26/8) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων, καθώς ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστας Μπακογιάννης αναμένεται να ζητήσει εξηγήσεις από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Ζημιές από πυρκαγιά

Να σημειωθεί ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 23 Αυγούστου, στο δεύτερο υπόγειο του κτιρίου του «Αθήνα 9.84» στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, στις μπαταρίες και στις μονάδες UPS είχε ως αποτέλεσμα να σιγήσει από την μπάντα των FM ο σταθμός της πόλης από τις 6 το πρωί της Κυριακής ως το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του «Αθήνα 9.84», «από την πρώτη στιγμή, σύσσωμο το τεχνικό επιτελείο του σταθμού, η Διοίκηση και η διεύθυνση ήταν επί του πεδίου και κατέβαλλαν εργώδεις προσπάθειες προκειμένου να αποκατασταθεί το σήμα και η εκπομπή το δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού».

«Βάσει της ενημέρωσης της Πυροσβεστικής αλλά και του ΔΕΔΔΗΕ, ήταν μονόδρομος η εφαρμογή του πρωτοκόλλου ασφαλείας που ορίζει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ολόκληρο τον χώρο της ‘Τεχνόπολης’», επισημαίνει η διοίκηση του «Αθήνα 9,84». «Μάλιστα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ επέστρεψε στον σταθμό για να ελέγξει ότι εφαρμόζεται το πρωτόκολλο –πρωτόκολλο δεσμευτικό και για την απολύτως λειτουργική γεννήτρια του σταθμού, της οποίας η χρήση επίσης απαγορεύθηκε», υπογράμμισε η διοίκηση του «Αθήνα 9,84».

Διαβεβαιώσεις από τον διευθυντή του «Αθήνα 9,84» – Αιχμηρά τα σχόλια

«Είμαστε πάλι στον αέρα -αλλά όπως πρέπει και με τις διαδικασίες που πρέπει. Και, κυρίως, χωρίς να παίζουμε κορόνα-γράμματα με τους εργαζόμενους και τον τεχνικό εξοπλισμό», σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του «Αθήνα 9,84», Γιώργος Μελιγγώνης.

Βέβαια, αιχμηρό ήταν το σχόλιο της πρώην προέδρου του «Αθήνα 9,84», Μελίνας Δασκαλάκη, ενόσω ο δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός δεν εξέπεμπε για τρίτη συνεχόμενη μέρα. «Το να μην εκπέμπει ένα ραδιόφωνο όχι 3 μέρες, 3 ώρες, είναι η απόλυτη πανωλεθρία. Το ότι είναι Αύγουστος και δεν το πήραν πολλοί είδηση δεν δίνει κανένα ελαφρυντικό», στηλίτευσε η Μελίνα Δασκαλάκη.

«Όταν ήμουν πρόεδρος του σταθμού -επί Καμίνη- παραιτήθηκα γιατί θεώρησα ότι η απόφαση που έλαβε η διεύθυνση του σταθμού να κατεβάσει το σάιτ (μέχρι να ανέβει η νέα του έκδοση) ήταν λανθασμένη και ντροπιαστική για οποιοδήποτε, πολλώ μάλλον για δημόσιο, μέσο ενημέρωσης», σημείωσε η Μελίνα Δασκαλάκη. «Και τώρα έχουμε σιγή ασυρμάτου 3 ημερών;», διερωτήθηκε για να προσθέσει: «Περιμένω μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης να δω αν θα υπάρξουν αντίστοιχες παραιτήσεις των αντικειμενικά υπεύθυνων».

Εξηγήσεις ζητά ο Κώστας Μπακογιάννης

Για «πρωτοφανές τριήμερο μπλακάουτ», έκανε λόγο ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο, Κώστας Μπακογιάννης. «Για 36 ώρες δεν μετέδιδε απολύτως τίποτα, εκπέμποντας κενό σήμα, ενώ πλέον παίζει μόνο μουσική, χωρίς εκπομπές. Με αποκορύφωμα, σήμερα το πρωί, να παίζει… χριστουγεννιάτικα!», στηλίτευσε ο Κώστας Μπακογιάννης. «Δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό πρόβλημα. Προηγήθηκε φωτιά στις εγκαταστάσεις και η διοίκηση χρειάστηκε δύο ημέρες για να εκδώσει ανακοίνωση. Πρόκειται για σοβαρό περιστατικό, αλλά και για σοβαρή διοικητική ανεπάρκεια και παντελή έλλειψη σχεδιασμού», σημείωσε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Ο ίδιος έθεσε σειρά ερωτημάτων αναφορικά με την εκδήλωση της φωτιάς, αλλά και για τον βαθμό συντήρησης του εξοπλισμού του ραδιοφωνικού σταθμού. Επίσης, ρώτησε εάν «υπήρξε κίνδυνος για εργαζομένους, πολίτες και το ίδιο το βιομηχανικό μνημείο της Τεχνόπολης;». Ταυτόχρονα, ρωτά: «Υπήρχε ασυντήρητος εξοπλισμός;». «Πού βρίσκονταν η διοίκηση και ο τεχνικός ασφαλείας; Ποια μέτρα πρόληψης και προστασίας είχαν ληφθεί;», συνεχίζει στον ίδιο τόνο.

Ταυτόχρονα, ο Κώστας Μπακογιάννης ζήτησε να μάθει πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του σταθμού;». «Οι πολίτες πληρώνουν τον Αθήνα 9.84 και δικαιούνται υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό», καταλήγει στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κώστας Μπακογιάννης.