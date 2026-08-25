Τζον Ράτκλιφ: Στη Μόσχα ο διευθυντής της CIA για συναντήσεις

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Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε την Τρίτη στη Ρωσία προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται μη κατονομαζόμενες πηγές.

Την επίσκεψη του Ράτκλιφ, ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ πριν αναλάβει την ηγεσία της CIA, μετέδωσαν το CBS News και το Axios.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό με ποιους πρόκειται να συναντηθεί στη ρωσική πρωτεύουσα ούτε ποια θέματα θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Εκπρόσωποι της CIA δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με τα δημοσιεύματα, ενώ δεν κατέστη δυνατή άμεσα η επικοινωνία με εκπροσώπους του Κρεμλίνου.

Νωρίτερα είχε προσγειωθεί στη Μόσχα αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό

Η είδηση για την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA έρχεται λίγες ώρες μετά την προσγείωση μεταγωγικού αεροσκάφους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα για τον σκοπό της πτήσης.

Σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, το καταχωρημένο στις ΗΠΑ Boeing Globemaster με αριθμό 07-7181 πραγματοποίησε απευθείας πτήση από τη Ρίγα της Λετονίας και προσγειώθηκε στη Μόσχα γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας.