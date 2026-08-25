Φωτιές: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Σαλαμίνα και Βοιωτία – Μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Μάχη με τις φλόγες θα δώσουν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς είναι σε εξέλιξη οι φωτιές που ξέσπασαν το απόγευμα της Τρίτης (25/8) στην περιοχή Ελληνικό στην Σαλαμίνα και στην περιοχή Άγιος Βλάσιος στην Βοιωτία. Λόγω των πυρκαγιών εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Το πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα

Η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα εκδηλώθηκε περίπου στις 16:40 σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, εντός του Ναυστάθμου, κοντά σε εγκαταστάσεις με ευαίσθητα υλικά του Πολεμικού Ναυτικού. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού τόνισαν πως «δεν απειλήθηκαν οι εγκαταστάσεις και τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού».

«Η φωτιά καίει εντός του ναυστάθμου, από όπου ξεκίνησε. Γίνεται προσπάθεια να μην βγει εκτός ναυστάθμου, και επεκταθεί, καθώς στην κάτω πλευρά του βουνού υπάρχουν σπίτια» είπε στο enikos.gr ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 80 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ στην προσπάθεια συμμετέχει και ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

Στις 17:10 ενεργοποιήθηκε το 112, με τις Αρχές να καλούν όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) να απομακρυνθούν προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

Το μέτωπο στη Βοιωτία

Η πυρκαγιά στη Βοιωτία εκδηλώθηκε περίπου στις 16:45 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο δήμος Λεβαδέων με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Για την αεροπυρόσβεση επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Εκκενώθηκε ο οικισμός Τσουκαλάδες

Στις 18:14, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς Λειβαδιά.