Έως και 50% οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς

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Έως και 50% φθάνουν οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ έως τις 11 Σεπτεμβρίου και πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας.

Συγκεκριμένα, οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι οι ακόλουθες:

SEAJETS : Η έκπτωση ορίζεται σε ποσοστό 50% επί του αντίτιμου εισιτηρίου, τόσο στα ατομικά όσο και στα εισιτήρια οχήματος (Ι.Χ. και δίκυκλα). Η έκπτωση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23/08/2026 έως 11/09/2026. Η έκπτωση έχει εφαρμογή στις μετακινήσεις από όλα τα πλοία της SEAJETS και θα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων. Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν διατίθεται μέσω των online συστημάτων κρατήσεων.

: Η έκπτωση ορίζεται σε ποσοστό 50% επί του αντίτιμου εισιτηρίου, τόσο στα ατομικά όσο και στα εισιτήρια οχήματος (Ι.Χ. και δίκυκλα). Η έκπτωση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23/08/2026 έως 11/09/2026. Η έκπτωση έχει εφαρμογή στις μετακινήσεις από όλα τα πλοία της SEAJETS και θα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων. Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν διατίθεται μέσω των online συστημάτων κρατήσεων. Levante Ferries Group : Έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα μετακινηθούν αποκλειστικά το χρονικό διάστημα 23/08/2026 έως 11/09/2026. Η παραπάνω έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων αυτών (Ι.Χ., δίκυκλα).

: Έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα μετακινηθούν αποκλειστικά το χρονικό διάστημα 23/08/2026 έως 11/09/2026. Η παραπάνω έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων αυτών (Ι.Χ., δίκυκλα). Saronic Ferries : Για το διάστημα 23/08/2026 έως 11/09/2026 θα ισχύει ειδική έκπτωση 30% για όλους τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς. Η έκπτωση αφορά αποκλειστικά τους επιβάτες και δεν εφαρμόζεται σε οχήματα. Επιπλέον, η παροχή δεν λειτουργεί συνδυαστικά με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις.

: Για το διάστημα 23/08/2026 έως 11/09/2026 θα ισχύει ειδική έκπτωση 30% για όλους τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς. Η έκπτωση αφορά αποκλειστικά τους επιβάτες και δεν εφαρμόζεται σε οχήματα. Επιπλέον, η παροχή δεν λειτουργεί συνδυαστικά με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις. Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.): Έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Η έκπτωση αφορά τόσο τα ατομικά εισιτήρια των εκπαιδευτικών όσο και τα Ι.Χ. οχήματα και δίκυκλά τους θα μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 23/08/2026 έως 11/09/2026. Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει μόνο για τα μη επιδοτούμενα δρομολόγια της εταιρείας.

(Skyros Shipping Co.): Έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Η έκπτωση αφορά τόσο τα ατομικά εισιτήρια των εκπαιδευτικών όσο και τα Ι.Χ. οχήματα και δίκυκλά τους θα μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 23/08/2026 έως 11/09/2026. Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει μόνο για τα μη επιδοτούμενα δρομολόγια της εταιρείας. ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. Goutos Lines : Έκπτωση 50% στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς τόσο στα ατομικά τους εισιτήρια όσο και στα εισιτήρια των Ι.Χ. οχημάτων και δίκυκλων τους. Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει για το χρονικό διάστημα 23/08/2026 – 11/09/2026, καθώς και για ολόκληρο το έτος 2026.

: Έκπτωση 50% στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς τόσο στα ατομικά τους εισιτήρια όσο και στα εισιτήρια των Ι.Χ. οχημάτων και δίκυκλων τους. Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει για το χρονικό διάστημα 23/08/2026 – 11/09/2026, καθώς και για ολόκληρο το έτος 2026. Fast Ferries : Έκπτωση για τη μετακίνηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών της τάξης του 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (I.X. και δίκυκλα) για τη μετάβασή τους στον τόπο διορισμού τους το χρονικό διάστημα 23/08/2026 έως 11/09/2026. Η έκπτωση θα χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας.

: Έκπτωση για τη μετακίνηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών της τάξης του 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (I.X. και δίκυκλα) για τη μετάβασή τους στον τόπο διορισμού τους το χρονικό διάστημα 23/08/2026 έως 11/09/2026. Η έκπτωση θα χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας. Golden Star Ferries : Για τη μετακίνηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών παρέχεται έκπτωση 30% για ατομικά εισιτήρια και 20% για τα οχήματά τους, υπό την προϋπόθεση επαρκούς διαθεσιμότητας για την περίοδο 23/08/26 -11/09/26. Η έκπτωση αφορά τα πλοία SUPERFERRY – ANDROS QUEEN – ANDROS KING – SUPEREXPRESS – GOLDEN PRINCESS και συγκεκριμένα τους προορισμούς ΑΝΔΡΟΣ -ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΠΑΡΟΣ -ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ. Η παραλαβή και αγορά των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στα σημεία αναχώρησης των πλοίων και κατόπιν επίδειξης της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Παιδείας περί πρόσληψης και αστυνομικής ταυτότητας στα ταξιδιωτικά γραφεία και στον έλεγχο επιβίβασης των πλοίων.

: Για τη μετακίνηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών παρέχεται έκπτωση 30% για ατομικά εισιτήρια και 20% για τα οχήματά τους, υπό την προϋπόθεση επαρκούς διαθεσιμότητας για την περίοδο 23/08/26 -11/09/26. Η έκπτωση αφορά τα πλοία SUPERFERRY – ANDROS QUEEN – ANDROS KING – SUPEREXPRESS – GOLDEN PRINCESS και συγκεκριμένα τους προορισμούς ΑΝΔΡΟΣ -ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΠΑΡΟΣ -ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ. Η παραλαβή και αγορά των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στα σημεία αναχώρησης των πλοίων και κατόπιν επίδειξης της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Παιδείας περί πρόσληψης και αστυνομικής ταυτότητας στα ταξιδιωτικά γραφεία και στον έλεγχο επιβίβασης των πλοίων. Attica Group (Superfast Ferries, Blue Star, ANEK Lines, Hellenic Seaways): Για εισιτήρια νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται έκπτωση 50% σε όλα τα δρομολόγια, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές, σε όλες τις θέσεις επιβατών, στα Ι.Χ. οχήματά τους και στις μηχανές, οι οποίοι/ες πρόκειται να ταξιδέψουν, για το χρονικό διάστημα από 23/08/2026 έως 11/09/2026 στις γραμμές εσωτερικού για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βορειονατολικό Αιγαίο, Σαρωνικό και Κρήτη.

(Superfast Ferries, Blue Star, ANEK Lines, Hellenic Seaways): Για εισιτήρια νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται έκπτωση 50% σε όλα τα δρομολόγια, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές, σε όλες τις θέσεις επιβατών, στα Ι.Χ. οχήματά τους και στις μηχανές, οι οποίοι/ες πρόκειται να ταξιδέψουν, για το χρονικό διάστημα από 23/08/2026 έως 11/09/2026 στις γραμμές εσωτερικού για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βορειονατολικό Αιγαίο, Σαρωνικό και Κρήτη. Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines): Έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στα οχήματά τους (Ι.Χ. και δίκυκλα) για το χρονικό διάστημα 23/08/2026 έως 11/09/2026 στη γραμμή: Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και Ηράκλειο – Μήλος – Πειραιάς. Η έκπτωση ισχύει για όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός από Lux καμπίνες, Α1/ΑΒ1.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Τα δικαιολογητικά για την έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιδεικνύουν τόσο κατά την έκδοση εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους, τα εξής δικαιολογητικά: