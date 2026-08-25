Ρούλα Κορομηλά για Δημήτρη Κόκοτα: «Κρατάω στο κινητό μου το τελευταίο σου μήνυμα πριν από την περιπέτειά σου»

Η Ρούλα Κορομηλά «αποχαιρέτησε» τον Δημήτρη Κόκοτα μέσω ανάρτησης στο Instagram, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατο του ερμηνευτή σε ηλικία 57 ετών. Στη δημοσίευσή της, η παρουσιάστρια μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον καλλιτέχνη και αναφέρθηκε στο τελευταίο μήνυμα που της είχε στείλει.

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Δημήτρης Κόκοτας
Φωτογραφία: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρούλα Κορομηλά θέλησε να πει το δικό της «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών.
  • Η παρουσιάστρια μίλησε με πολύ όμορφα και συγκινητικά λόγια στην ανάρτησή της για τον καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι «πορεύτηκες με αξιοπρέπεια».
  • Η Ρούλα Κορομηλά αναφέρθηκε στο τελευταίο μήνυμα που της είχε στείλει ο Δημήτρης Κόκοτας πριν την περιπέτεια της υγείας του, γράφοντας: «Κρατάω στο κινητό μου Δημήτρη μου το τελευταίο σου μήνυμα πριν από την περιπέτειά σου…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το δικό της «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα, θέλησε να πει η Ρούλα Κορομηλά, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram, την Τρίτη 25 Αυγούστου. Ο ερμηνευτής, ο οποίος τα τελευταία 2,5 χρόνια έδινε μία γενναία μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει τη θλίψη στο πανελλήνιο.

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Η έμπειρη παρουσιάστρια δημοσίευσε, με την μορφή του Instagram story, μία φωτογραφία του Δημήτρη Κόκοτα. Στο κείμενο με το οποίο συνόδευσε το στιγμιότυπο, η Ρούλα Κορομηλά μίλησε με πολύ όμορφα και συγκινητικά λόγια για τον καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι «πορεύτηκες με αξιοπρέπεια». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο τελευταίο μήνυμα που της είχε στείλει, πριν ξεκινήσει η περιπέτεια με την υγεία του.

«Η τηλεόραση σού γνωρίζει πολλούς ανθρώπους αλλά σπάνια σου χαρίζει την αληθινή ευγένεια. Βρεθήκαμε πολλές φορές μαζί στα πλατώ Δημήτρη μου! Κάθε φορά η ίδια ζεστασιά. Πάντα μας χάριζες απλόχερα το ειλικρινές λαμπερό χαμόγελό σου γεμάτο καλοσύνη και σεμνότητα.

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Κρατάω στο κινητό μου Δημήτρη μου το τελευταίο σου μήνυμα πριν από την περιπέτειά σου. Ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, χωρίς καμία αφορμή δουλειάς ή εκπομπής. Απλό, ανθρώπινο, γεμάτο γενναιοδωρία. Πολύτιμη για μένα υπενθύμιση για το πόσο σπάνιος ήσουν…

Πορεύτηκες με αξιοπρέπεια, πολέμησες γενναία μέχρι το τέλος και αμύνθηκες με όλη σου την δύναμη. Αντίο Δημήτρη μου. Αντίο. Με πονάει που έφυγες», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά στην ανάρτησή της.

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