Κρήτη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παράνυμφοι

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Κοινωνία

Φωτιά, δάσος, Πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Παράνυμφοι Αρχανών-Αστερουσιών στην Κρήτη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:15. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Αρχανών – Αστερουσίων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

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