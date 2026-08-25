Μάξγουελ: Απορρίφθηκε η προσπάθειά της να ακυρώσει την καταδίκη της για την υπόθεση Επστάιν – Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της λέει ο δικαστής

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Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την προσπάθεια της Γκισλέιν Μάξγουελ να ακυρώσει την καταδίκη της και την ποινή κάθειρξης 20 ετών που της έχει επιβληθεί για τη βοήθεια που παρείχε στον Τζέφρι Επστάιν στην κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.

Σε απόφαση 67 σελίδων που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, ο ομοσπονδιακός δικαστής Πολ Ένγκελμαγιερ στο Μανχάταν χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Μάξγουελ αβάσιμους, σημειώνοντας ότι όλοι ή σχεδόν όλοι ήταν επιπόλαιοι ή είχαν ήδη απορριφθεί στο παρελθόν.

Όπως ανέφερε, μεγάλο μέρος των στοιχείων που η Μάξγουελ παρουσίαζε ως «νέα», και τα οποία αποκαλύφθηκαν φέτος στο πλαίσιο του Epstein Files Transparency Act, ήταν άσχετο με την υπόθεσή της.

«Αντίθετα, στον βαθμό που είναι σχετικά, όχι μόνο δεν την απαλλάσσουν, αλλά την ενοχοποιούν ή ενισχύουν την ορθότητα των νομικών αποφάσεων που αμφισβητεί», έγραψε ο δικαστής.

«Κυνικοί και λανθασμένοι» οι ισχυρισμοί της

Ο Ένγκελμαγιερ απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό της Μάξγουελ ότι οι εισαγγελείς είχαν αποκρύψει παράνομα αποδεικτικά στοιχεία, χαρακτηρίζοντάς τον «συμπερασματικό, κυνικό και λανθασμένο», αναφέρει το Reuters.

Η Μάξγουελ εκπροσώπησε τον εαυτό της στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ο δικαστής ανέφερε ακόμη ότι μια νέα έφεση «δεν θα ασκούνταν καλόπιστα» και ότι το δικαστήριο δεν θα κάλυπτε τα σχετικά έξοδα σε περίπτωση που εκείνη δήλωνε ότι αδυνατεί να τα πληρώσει.

Οι ένορκοι είχαν κρίνει τη Μάξγουελ ένοχη τον Δεκέμβριο του 2021 για πέντε κατηγορίες, σχετικά με τη στρατολόγηση και χειραγώγηση ανήλικων κοριτσιών, ώστε να κακοποιηθούν σεξουαλικά από τον Έπσταϊν μεταξύ 1994 και 2004.

Είχε επιχειρήσει ξανά να ανατρέψει την καταδίκη

Η τελευταία αίτηση της Μάξγουελ ήταν η ευρύτερη προσπάθειά της μέχρι σήμερα να ανατρέψει την καταδίκη της.

Σε προηγούμενη έφεσή της είχε επικαλεστεί τη συμφωνία μη δίωξης του Επστάιν, η οποία είχε οδηγήσει στην παραδοχή ενοχής του το 2008 σε υπόθεση πορνείας στη Φλόριντα. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε απορρίψει εκείνη την έφεση τον Οκτώβριο του 2025.

Στη νέα προσφυγή της, η Μάξγουελ υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν γυναίκες που είχαν καταγγείλει τον Επστάιν λειτουργούσαν ως «de facto εισαγγελείς και πράκτορες της κυβέρνησης».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι εισαγγελικές αρχές δεν είχαν διεξαγάγει ουσιαστική δική τους έρευνα, επικαλούμενη μεταξύ άλλων το γεγονός ότι δεν είχαν πάρει κατάθεση από τον δισεκατομμυριούχο Λέσλι Γουέξνερ, ιδρυτή της εταιρείας πίσω από τη Victoria’s Secret και πρώην εργοδότη του Επστάιν.

Ο 88χρονος Γουέξνερ είχε δηλώσει στο Κογκρέσο τον Φεβρουάριο ότι είχε διακόψει τις σχέσεις του με τον Επστάιν το 2007 και ότι δεν γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Μπορεί να αποφυλακιστεί το 2037

Η Μάξγουελ κρατείται σήμερα σε ομοσπονδιακή φυλακή ελάχιστης ασφάλειας στο Μπράιαν του Τέξας.

Έχει δικαίωμα αποφυλάκισης τον Ιούλιο του 2037, όταν θα είναι 75 ετών.

Ο Τζέφρι Επστάιν πέθανε τον Αύγουστο του 2019, σε ηλικία 66 ετών, στο κελί του στο Μανχάταν, πέντε εβδομάδες μετά τη σύλληψή του για κατηγορίες περί sex trafficking. Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης είχε χαρακτηρίσει τον θάνατό του αυτοκτονία.