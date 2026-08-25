Τραμπ: «Καθαρίσαμε όλες τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ» – Νέα προειδοποίηση στο Ιράν

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό απομάκρυνε ή εξουδετέρωσε όλες τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο την οποία το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό κλείσει από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν έχει ενημερωθεί ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστραφεί αμέσως και συστηματικά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από την Τεχεράνη στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Το κλείσιμο των Στενών έχει προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν την περιοχή, ενώ το Ιράν έχει ανοίξει πυρ εναντίον πλοίων που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, επιχείρησαν να περάσουν χωρίς την άδειά της.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πόλεμος άρχισε με αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε με επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων στην περιοχή και αραβικών συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις

Η κατάπαυση του πυρός που είχε στόχο να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου κατέρρευσε, ενώ έκτοτε σημειώνονται κατά διαστήματα ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τον Ιούνιο, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είχαν υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης 14 σημείων, το οποίο προέβλεπε προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, πριν από την έναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η προθεσμία, ωστόσο, εξέπνευσε χωρίς συμφωνία και οι συνομιλίες κατέρρευσαν. Αυτή την εβδομάδα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα συνεργάζεται οικονομικά με την Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με απομόνωση.

Το Ιράν έχει από την πλευρά του καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, θέση στην οποία αντιτίθενται οι ΗΠΑ και άλλες χώρες, που θεωρούν τη δίοδο διεθνή ύδατα και ζητούν την ανεμπόδιστη διέλευση των πλοίων.

Μέχρι πρόσφατα, το Ιράν βρισκόταν επίσης σε συνομιλίες με το Ομάν για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης των Στενών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί συμφωνία.