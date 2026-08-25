Άνω Λιόσια: Πώς η βόλτα πέντε φίλων κατέληξε σε τραγωδία με θύμα μία 17χρονη – «Ήταν ένα αγγελούδι»

Σε τραγωδία κατέληξε η νυχτερινή έξοδος μιας παρέας πέντε νέων στα Άνω Λιόσια, καθώς μία 17χρονη έχασε τη ζωή της και άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 25 Αυγούστου, στη λεωφόρο Φυλής.

Η 17χρονη Ελευθερία επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με τον 19χρονο σύντροφό της, ο οποίος οδηγούσε, και ακόμη τρεις φίλους τους, έναν 19χρονο, μία 18χρονη και μία 17χρονη. Η παρέα επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το κόκκινο τζιπ κινείτο στη λεωφόρο Φυλής, με κατεύθυνση προς τα Άνω Λιόσια. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Από τη δύναμη της πρόσκρουσης, η κολώνα αποκολλήθηκε και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο πεζοδρόμιο. Η 17χρονη, η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού, τραυματίστηκε θανάσιμα και είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες.

Οι μαρτυρίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Θεία της 17χρονης ανέφερε όσα έχει πληροφορηθεί η οικογένεια για τις συνθήκες του τροχαίου. «Αυτά που έχουμε μάθει ως τώρα είναι ότι, λόγω μεγάλης ταχύτητας, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μία κολώνα. Στο αυτοκίνητο ήταν ακόμη τέσσερα παιδιά. Το δικό μας παιδί καθόταν μπροστά δεξιά και, από τη σύγκρουση, χτύπησε κατευθείαν το κεφαλάκι της στην κολώνα. Η κολώνα ήταν αυτή που σταμάτησε το αυτοκίνητο», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε και τη στιγμή κατά την οποία ενημερώθηκε για τον θάνατο της ανήλικης: «Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα της και μου είπε ότι έγινε το τροχαίο και ότι έχουν την Ελευθερία μας στο νεκροτομείο».

Άνθρωποι που γνώριζαν τη 17χρονη την περιγράφουν ως ένα αγαπητό και δραστήριο παιδί. «Ήταν ένα παιδάκι σαν τα κρύα νερά, ένα αγγελούδι. Πήγαινε στο σχολείο της, ήταν καλή μαθήτρια, πήγαινε στις δραστηριότητές της», ανέφεραν.

Η Ελευθερία ήταν μοναχοπαίδι, ενώ η θεία της αποκάλυψε ότι οι γονείς της είχαν επιλέξει συμβολικά το όνομά της «για να είναι ελεύθερη στη ζωή της».

Ο πατέρας της 17χρονης έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος μετά την ενημέρωσή του για το τροχαίο και, σε κατάσταση σοκ, μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου πληροφορήθηκε την τραγική κατάληξη της κόρης του.

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Οι τέσσερις τραυματίες

Οι υπόλοιποι τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Ο 19χρονος οδηγός, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και βρισκόταν σε άδεια, μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ οι αστυνομικοί αναμένουν να τους επιτραπεί να συνομιλήσουν μαζί του στο πλαίσιο της έρευνας.

Σοβαρότερα τραυματίστηκε και η δεύτερη 17χρονη που επέβαινε στο αυτοκίνητο. Ο πατέρας της, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι η κόρη του είναι πολυτραυματίας και έχει υποστεί, μεταξύ άλλων, κατάγματα.

«Ναι. Έχει πει ότι είναι πολυτραυματίας, έχει χτυπήσει πάρα πολύ. Το μόνο που φοβούνται είναι αυτό, το στομάχι και τον πνεύμονα. Γιατί έχει σπάσει πλευρά, έχει σπάσει ισχίο», δήλωσε.

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Λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας

Συμμαθήτριες, φίλοι και συγγενείς της Ελευθερίας άφησαν λουλούδια στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της, ενώ παράλληλα εκφράζουν την αγωνία τους για την πορεία της υγείας των τραυματιών.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου Φυλής είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ο δρόμος διαθέτει μεγάλα ευθύγραμμα τμήματα μεταξύ της Χασιάς και των Άνω Λιοσίων, ενώ κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ο φωτισμός δεν είναι επαρκής και ζητούν την εγκατάσταση καμερών ταχύτητας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την ταχύτητα του αυτοκινήτου, την πορεία του πριν από την εκτροπή, την κατάσταση του οδοστρώματος και του οχήματος, καθώς και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εμπλοκή άλλου οχήματος, ενώ στο σημείο δεν εντοπίστηκαν ίχνη φρεναρίσματος. Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε επίσημο συμπέρασμα για τα αίτια της τραγωδίας.