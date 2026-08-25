Αποκάλυψη στη Ρώμη: Βρήκαν στα 2 μέτρα βάθος αρχαίο ετρουσκικό λιμάνι

Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, μια λιμενική κατασκευή του 4ου αιώνα π.Χ., κρυμμένη μόλις 130 μέτρα από το ιερό της Punta della Vipera, παρέμενε βυθισμένη σε βάθος μικρότερο των δύο μέτρων.

Ομάδα υποβρύχιων αρχαιολόγων και γεωλόγων από το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης και το Κέντρο Θαλάσσιων Μελετών εντόπισε, στα ανοιχτά της πόλης Santa Marinella βόρεια της Ρώμης, τα υπολείμματα μιας αρχαίας αποβάθρας και ενός προβλήτα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτά αποτελούν τις πιο πρώιμες γνωστές ενδείξεις αγκυροβολίου που συνδέεται με ετρουσκικό ναό.

Η κατασκευή, η οποία εκτείνεται περίπου 60 μέτρα παράλληλα με την ακτή και άλλα 35 μέτρα προς τη θάλασσα, σχηματίζει μια διάταξη σε σχήμα L που προστατεύει μια λεκάνη έκτασης περίπου 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Αυτή τη στιγμή, τα λιθόκτιστα μπλοκ του κείτονται στον βυθό, σε βάθος μόλις μισού έως δύο μέτρων, καλυμμένα από φύκια και θαλάσσια φυτά.

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Cultural Heritage, κατέστη δυνατή χάρη σε μια εκστρατεία έρευνας σε ρηχά νερά με τη χρήση drones και ελαφρού καταδυτικού εξοπλισμού. Οι συγγραφείς της μελέτης, υπό τον Mauro Giorgi, τονίζουν ότι η τοποθεσία του λιμενικού συγκροτήματος, μόλις 130 μέτρα από τον ναό της Punta della Vipera, καθώς και η τεχνική κατασκευής του -βασισμένη σε σειρές λαξευτών δομών με πυρήνα από λιθοδόμη– υποδεικνύουν χρονολόγηση προγενέστερη της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Τα κατάλοιπα παρέμεναν κρυμμένα επειδή, ύστερα από δύο χιλιετίες ανόδου της στάθμης της θάλασσας, η αρχαία ακτογραμμή βρίσκεται πλέον περισσότερο από ένα μέτρο κάτω από τη σημερινή.

Ένα λιμάνι σχεδιασμένο για την προστασία παράκτιων σκαφών

Οι εργασίες αποτύπωσης εντόπισαν δύο κύριες ευθυγραμμίσεις λαξευτών δόμων. Η πρώτη, κάθετη προς την ακτή (εγκάρσιος προβλήτας), αρχίζει από τον τοίχο μιας σύγχρονης ιδιωτικής βίλας και εκτείνεται μέσα στη θάλασσα, αξιοποιώντας μια φυσική βραχώδη εξαγωγή. Πάνω σε αυτή τη γεωλογική βάση, οι Ετρούσκοι χτίστες τοποθέτησαν τετραγωνισμένους λίθους για να οριζοντιώσουν την επιφάνεια και να δημιουργήσουν μια στερεή αποβάθρα.

Η δεύτερη ευθυγράμμιση, παράλληλη προς την ακτή (διαμήκης προβλήτας), αποτελείται από δύο σειρές λαξευτών λίθων που απέχουν μεταξύ τους 5 έως 6 μέτρα, με εσωτερικό γέμισμα από πέτρες και βότσαλα. Αυτή η διάταξη, παρόμοια με τους φοινικικούς και ελληνικούς κυματοθραύστες, χρησίμευε για τη συγκράτηση των κυμάτων και την παροχή ασφαλούς καταφυγίου για τα πλοία.

Ανάμεσα στα πιο ιδιαίτερα στοιχεία είναι ένα στενό κανάλι, πλάτους μόλις 0,6 μέτρων, το οποίο διασχίζει τον παράλληλο προβλήτα και συνδέει το εσωτερικό της λεκάνης με την ανοιχτή θάλασσα. Οι συγγραφείς ερμηνεύουν αυτό το πέρασμα ως σύστημα ανανέωσης του νερού και πρόληψης της προσχωσής του από άμμο και ιζήματα -ένα κοινό πρόβλημα στα αρχαία λιμάνια. Δίπλα σε αυτό το κανάλι, ένας μεγάλος διαβρωμένος δόμος τοποθετημένος στρατηγικά θα χρησίμευε ως προκυμαία για την εξασθένηση της ορμής των κυμάτων που εισέρχονταν στον αγωγό.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης μια κυκλική συγκέντρωση δόμων στο βορειοδυτικό άκρο του παράλληλου προβλήτα, την οποία οι ερευνητές δεν αποκλείουν να ήταν πύργος ή πλατφόρμα πρόσδεσης, παρόμοια με τις πλατφόρμες προβλητών που έχουν τεκμηριωθεί στη Βόρεια Αφρική. Συνολικά, η προστατευμένη λεκάνη προσέφερε αρκετό χώρο για τον ελιγμό σκαφών μήκους 15 έως 20 μέτρων, ταιριάζοντας στην παράκτια θαλάσσια κυκλοφορία που συνέδεε τις ετρουσκικές πόλεις με την κεντρική και δυτική Μεσόγειο.

Η στάθμη της θάλασσας ως ιστορικό ρολόι

Για τη χρονολόγηση της κατασκευής, η ομάδα χρησιμοποίησε έναν έμμεσο δείκτη: το σημερινό βάθος των καταλοίπων και το ύψος που θα έπρεπε να έχει ο προβλήτας για να είναι λειτουργικός. Στο άκρο του εγκάρσιου προβλήτα διατηρούνται ένα πέτρωμα από συγκολλημένα βότσαλα (λάτυπα A) και ένας μεμονωμένος λαξευτός δόμος (δόμος U), τα οποία, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, αντιπροσωπεύουν την αρχαία επιφάνεια διέλευσης των πεζών.

Σήμερα, και τα δύο βρίσκονται μεταξύ 0,5 και 0,6 μέτρων κάτω από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Για να μπορούν οι ναυτικοί να περπατούν στον προβλήτα χωρίς να βρέχονται, η επιφάνεια αυτή θα έπρεπε να υπερέχει τουλάχιστον 0,7 ή 0,8 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας κατά τη περίοδο χρήσης της. Προσθέτοντας αυτά τα μεγέθη, οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η θάλασσα ήταν τότε 1,2 έως 1,4 μέτρα χαμηλότερα από ό,τι είναι σήμερα.

Αυτό το εύρος θαλάσσιας υποχώρησης είναι σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο που έχει καταγραφεί για ρωμαϊκές κατασκευές στην ίδια περιοχή, όπως η ιχθυοδεξαμενή στην Punta della Vipera, της οποίας η παλαιολιμνιακή/παλαιοθαλάσσια στάθμη βρίσκεται μεταξύ 0,4 και 0,7 μέτρων κάτω από τη σημερινή, σύμφωνα με διάφορες μελέτες.

Συγκρίνοντας τα δεδομένα με τις καμπύλες μεταβολής της στάθμης της θάλασσας για το βόρειο Λάτιο, τις οποίες ανέπτυξε ο γεωφυσικός Kurt Lambeck και οι συνεργάτες του, οι συγγραφείς εκτιμούν ότι το παρατηρούμενο βάθος αντιστοιχεί σε μια περίοδο προγενέστερη της ρωμαϊκής εποχής, περίπου πριν από 2.500 έως 2.000 χρόνια -δηλαδή μεταξύ 6ου και 3ου αιώνα π.Χ.

Τα στοιχεία αυτά συμφωνούν με τη γνωστή ιστορία του γειτονικού ναού. Το ιερό της Punta della Vipera ιδρύθηκε γύρω στο 540–530 π.Χ. και υπέστη καταστροφή τον 4ο αιώνα π.Χ., για να ακολουθήσει η ανακατασκευή του στο τέλος του ίδιου αιώνα ή στις αρχές του 3ου.

Η τεχνική κατασκευής του λιμανιού, η οποία χρησιμοποιεί λαξευτούς δόμους καλκαρενίτη χωρίς υδραυλικό κονίαμα -το ρωμαϊκό σκυρόδεμα (κονίαμα) δεν εμφανίζεται παρά μόνο τον 2ο αιώνα π.Χ.- ενισχύει την προρωμαϊκή προέλευση. Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς: η κατασκευή θα μπορούσε δοκιμαστικά να χρονολογηθεί στα τέλη του 4ου ή στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., γεγονός που συνάδει με τη σύνθετη ιστορία του ετρουσκικού ναού.

Άμεση σχέση με το Ιερό της Αθηνάς

Ο ναός της Punta della Vipera, που ανασκάφηκε τη δεκαετία του 1960 από τον αρχαιολόγο Mario Torelli, ήταν αφιερωμένος στη θεά Minerva (την αντίστοιχη ελληνική Αθηνά), με θεραπευτικές και καθαρτήριες ιδιότητες. Η κύρια είσοδός του, σύμφωνα με τα κατάλοιπα του βωμού και τη διάταξη των κτιρίων, δεν έβλεπε προς τον χερσαίο δρόμο που οδηγούσε στο χωριό Castellina del Marangone, αλλά προς τη θάλασσα.

Αυτός ο προσανατολισμός υποδηλώνει ότι οι πιστοί κατέφθαναν δια θαλάσσης και ανέβαιναν στο ιερό μέσω μιας ιερής οδού που ανηφόριζε σε μια πλαγιά περίπου 8 με 9 μέτρων. Αυτή η διαδρομή, που σήμερα διακόπτεται από τη σιδηροδρομική γραμμή και τον σύγχρονο δρόμο, συνέδεε απευθείας το λιμάνι με τον ναό.

Οι ανασκαφές στο ιερό έφεραν στο φως φοινικικά/καρχηδονιακά νομίσματα από το τρίτο ή τέταρτο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ., υποδεικνύοντας εμπορικές σχέσεις με την Καρχηδόνα. Η ύπαρξη ενός λιμανιού ικανού να υποδεχθεί πλοία ορισμένου μεγέθους ενισχύει αυτή τη σύνδεση. Επιπλέον, ο αποθέτης του ναού περιείχε θραύσματα κεραμιδιών στέγης από κόκκινο πηλό με εγκλείσματα μαύρου μαρμαρυγία, τα οποία είναι ολοidentical με αυτά που βρήκαν οι δύτες διασκορπισμένα στον βυθό της λιμενολεκάνης. Αυτή η υλική σύμπτωση συνδέει άμεσα τις δύο κατασκευές.

Το λιμάνι δεν εξυπηρετούσε μόνο την εμπορική ή πολεμική ναυσιπλοΐα· είχε επίσης θρησκευτική λειτουργία. Οι προσκυνητές που αποβιβάζονταν στον προβλήτα έφερναν αναθήματα, συμπεριλαμβανομένων των γνωστών πήλινων ανατομικών αναθημάτων με τα οποία ζητούσαν θεραπεία από τη θεά. Η διάταξη του συγκροτήματος -ο ναός στραμμένος προς τη θάλασσα και το λιμάνι προσανατολισμένο προς τον ναό- αποκαλύπτει ένα ενιαίο σχέδιο, ασυνήθιστο στον ετρουσκικό κόσμο, όπου τα ιερά βρίσκονταν συνήθως σε φυσικά ακρωτήρια χωρίς προσαρτημένες λιμενικές υποδομές.

Επαναχρησιμοποίηση και Εγκατάλειψη

Τα ορατά σήμερα κατάλοιπα αποτελούν μόνο ένα μέρος της αρχικής κατασκευής. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι περισσότεροι δόμοι που κάλυπταν τους προβλήτες εξορύχθηκαν και επαναχρησιμοποιήθηκαν σε μεταγενέστερες περιόδους. Η απώλεια είναι πιο έντονη στον εγκάρσιο προβλήτα και στην εσωτερική πλευρά του παράλληλου προβλήτα, δηλαδή σε περιοχές με ευκολότερη πρόσβαση.

Διατηρείται μόνο η θεμέλια σειρά λίθων, πιθανότατα επειδή ήταν πιο δύσκολο να αφαιρεθεί. Ο πυρήνας από πέτρες και βότσαλα, αφού στερήθηκε την εξωτερική του συγκράτηση, διασκορπίστηκε υπό την επίδραση των κυμάτων, σχηματίζοντας ακανόνιστες συγκεντρώσεις μέσα στη λιμενολεκάνη.

Η αποσυναρμολόγηση πιθανότατα συνέπεσε με την κατασκευή μιας ρωμαϊκής αγροτικής έπαυλης (villa rustica) πάνω στα ερείπια του ναού στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. Σε αυτή την έπαυλη, οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει τουλάχιστον δύο λαξευτούς δόμους με διαστάσεις πολύ παρόμοιες με εκείνες του λιμανιού. Είναι επίσης πιθανό ορισμένοι λίθοι να μεταφέρθηκαν στη γειτονική ιχθυοδεξαμενή Guardiole, σε απόσταση περίπου 800 μέτρων. Η αγροτική έπαυλη παρέμεινε ενεργή έως τον 2ο αιώνα μ.Χ., ενώ το λιμάνι περιήλθε σε αχρηστία και βυθίστηκε σταδιακά λόγω της προοδευτικής ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Παρόλο που το λιμάνι είναι φθαρμένο και καλυμμένο από φύκια, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός του ακολουθεί ένα τεχνικό πρότυπο ευρέως γνωστό στη φοινικική και ελληνική Μεσόγειο: δύο παράλληλους τοίχους από λαξευτούς λίθους με γέμισμα πέτρας που σχηματίζουν κυματοθραύστη. Το ίδιο σύστημα έχει καταγραφεί στα λιμάνια της Τύρου, της Σιδώνας, της Ατλίτ, καθώς και στο ελληνιστικό λιμάνι της Αμαθούντας στην Κύπρο. Θυμίζει επίσης τους «προβλήτες-πλατφόρμες» της Βόρειας Αφρικής, όπου μια γραμμική κατασκευή καταλήγει σε μια διεύρυνση που επιτρέπει την απευθείας πρόσδεση από την πλευρά της θάλασσας.

Ένα κομμάτι-κλειδί για την κατανόηση της ετρουσκικής θαλασσοκρατορίας

Αρχαία κείμενα, όπως αυτά του Διόδωρου του Σικελιώτη ή του Τίτου Λίβιου, εξαίρουν τη ναυτική ικανότητα των Ετρούσκων και την κυριαρχία τους στο Τυρρηνικό Πέλαγος. Ωστόσο, μέχρι τώρα, οι ετρουσκικές λιμενικές υποδομές παρέμεναν ελάχιστα τεκμηριωμένες. Τα λιμάνια του Πύργου (Pyrgi), της Καιρέας (Caere) ή των Ταρχυνίων (Tarquinia) είναι γνωστά από λογοτεχνικές αναφορές ή μικρά φυσικά αγκυροβόλια, και όχι από μεγάλα έργα μηχανικής. Αυτή η ανακάλυψη αλλάζει την εικόνα.

Η εγγύτητα του λιμανιού με τον ναό της Punta della Vipera και τον οχυρωμένο οικισμό της Castellina del Marangone (που κατοικείται από τη Μέση Εποχή του Χαλκού, γύρω στο 1400 π.Χ.) τοποθετεί αυτή την τοποθεσία στο επίκεντρο των εμπορικών δρόμων που συνέδεαν τις ετρουσκικές πόλεις με τη Σαρδηνία, την ιταλική χερσόνησο και τη Βόρεια Αφρική. Η παρουσία φοινικικών/καρχηδονιακών νομισμάτων στο ιερό υποδηλώνει ότι καρχηδονιακά πλοία αγκυροβολούσαν σε αυτόν ακριβώς τον προβλήτα.

Οι συγγραφείς καταλήγουν με μια έκκληση για περαιτέρω έρευνα: Εάν επιβεβαιωθούν, τα ευρήματα αντιπροσωπεύουν την αρχαιότερη γνωστή μαρτυρία αγκυροβολίου που συνδέεται με ετρουσκικό ναό. Προσθέτουν ότι, αν και μια συστηματική ανασκαφή στο εσωτερικό της λεκάνης είναι σύνθετη λόγω της ιζηματογένεσης και του βάθους, ελπίζουν ότι κάποιος φορέας θα την αναλάβει για να φέρει στο φως περισσότερες αποδείξεις για τον υλικό πολιτισμό του ετρουσκικού πολιτισμού.

Προς το παρόν, το λιμάνι της Punta della Vipera παραμένει βυθισμένο, μόλις λίγα μέτρα από την ακτή, μια σιωπηλή μαρτυρία μιας εποχής που η θάλασσα δεν αποτελούσε εμπόδιο αλλά ένα ιερό μονοπάτι. Η ανακάλυψή του αναγκάζει σε μια αναθεώρηση της σχέσης μεταξύ των ετρουσκικών ιερών και της θάλασσας: δεν ήταν απλά παρατηρητήρια από την ακτή, αλλά κέντρα ενταγμένα σε ένα σχεδιασμένο λιμενικό δίκτυο.