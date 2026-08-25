Το Πρωινό: Κυκλοφόρησε το επικό trailer για τη νέα σεζόν – «Επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ»

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«Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα ετοιμάζεται να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Την Τρίτη 25 Αυγούστου, ο ANT1 έδωσε στη δημοσιότητα το απολαυστικό trailer για τη νέα σεζόν της επιτυχημένης εκπομπής που συνδυάζει την ενημέρωση με την ψυχαγωγία.

Στο trailer, βλέπουμε τον Γιώργο Λιάγκα να πηγαίνει για ψάρεμα, φορώντας ένα καπέλο και μία γενειάδα.

Αφού τον αναγνωρίζουν, εκείνος βγάζει τα δύο αντικείμενα που έκρυβαν την ταυτότητά του, ενώ όταν τον ρωτάνε αν τελείωσε το «Πρωινό», ο οικοδεσπότης της εκπομπής κοιτώντας την κάμερα λέει: «Τέλος; Μην ψαρώνετε. Επιστρέφουμε! Πιο δυνατοί από ποτέ».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, με την οποία κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το trailer, αναφέρεται ότι: «Μην ψαρώνετε! “Το Πρωινό” με τον Γιώργο Λιάγκα, επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ!».