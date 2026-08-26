Champions League: Μυθική ανατροπή για τη ΛΑΣΚ – «Διέλυσε» με 5-1 τη Σέλτικ και προκρίθηκε στη League Phase

Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των προκριματικών του Champions League πέτυχε η ΛΑΣΚ Λιντς, καθώς «διέλυσε» τη Σέλτικ με 5-1 στην παράταση, ανατρέποντας το εις βάρος της 3-0 από τον πρώτο αγώνα και εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της την παρουσία στη League Phase της διοργάνωσης.

Η περσινή πρωταθλήτρια Αυστρίας βρέθηκε μάλιστα σε ακόμη πιο δύσκολη θέση, καθώς ο ΜακΓκρέγκορ άνοιξε το σκορ για τη Σέλτικ στο 21ο λεπτό. Η ΛΑΣΚ, ωστόσο, αντέδρασε εντυπωσιακά και με τέσσερα γκολ στη συνέχεια έφερε τη σειρά στα ίσα. Ο Φλέκερ διαμόρφωσε το 4-1 στο 90ό λεπτό, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο, ο Αντενίραν ολοκλήρωσε την επική ανατροπή, πετυχαίνοντας το 5-1 και χαρίζοντας στην αυστριακή ομάδα το πολυπόθητο εισιτήριο για τη League Phase. Ο ίδιος παίκτης είχε την ευκαιρία να «σφραγίσει» νωρίτερα την πρόκριση, όμως στο 115΄ αστόχησε από το σημείο του πέναλτι.

Η Σέλτικ, που είχε επικρατήσει με 3-0 στη Γλασκώβη, πλήρωσε ακριβά την εμφάνισή της στη ρεβάνς και για έκτη διαδοχική σεζόν δεν θα αγωνιστεί στη League Phase του Champions League.

Πρόκριση για Σαμπάχ και Μπόντο/Γκλιμτ

Τη βραδιά των μεγάλων ανατροπών την ξεκίνησε η Σαμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν κι ολοκλήρωσε τη μεγάλη έκπληξη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Στη ρεβάνς των play off στη Μπακού, έχανε έως το 74΄ 1-2 από τη Χάποελ Μπερ Σεβά η οποία είχε επικρατήσει και στο πρώτο ματς με το ίδιο σκορ.

Όμως κατάφερε να ισοφαρίσει και στη συνέχεια με γκολ του Μουταλίμοφ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, να στείλει το ματς στην παράταση. Εκεί, αποβλήθηκε ο Ντιόπ των φιλοξενούμενων στο 100΄ και στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Εμπινά πέτυχε 4-2 και στο 115΄ ο Μίκελς διαμόρφωσε το τελικό 5-2.

Έτσι, η πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν που ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου από τον Α΄ προκριματικό, πέρασε τέσσερις γύρους και θα είναι παρούσα στην κλήρωση της League Phase, την Πέμπτη στο Μόντε Κάρλο.

Τέλος, η Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε πανεύκολα τη Ναϊμέγκεν με 3-0 και πήρε για πρώτη φορά στην Ιστορία της για δεύτερη σερί σεζόν «εισιτήριο» για τη League Phase του Champions League.

Τα αποτελέσματα των play off έχουν ως εξής:

Τρίτη 25/8:

Σαμπάχ* – Χάποελ Μπερ Σεβά 5-2 (παρ., 3-2 κ.δ.) (Συν. σκορ: 6-4)

– Χάποελ Μπερ Σεβά 5-2 (παρ., 3-2 κ.δ.) (Συν. σκορ: 6-4) ΛΑΣΚ Λιντς* – Σέλτικ 5-1 (παρ., 4-1 κ.δ.) (Συν. σκορ: 5-4)

– Σέλτικ 5-1 (παρ., 4-1 κ.δ.) (Συν. σκορ: 5-4) Μπόντο/Γκλιμτ* – Ναϊμέγκεν 3-0 (Συν. σκορ: 6-1)

Τετάρτη 26/8: