Ουάσινγκτον: Συνελήφθη 35χρονος που είχε γκιλοτίνα στην καρότσα του φορτηγού του έξω από το Καπιτώλιο

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Στη σύλληψη ενός 35χρονου από την Καλιφόρνια προχώρησε την Τρίτη η αστυνομία του Καπιτωλίου στις ΗΠΑ, μετά τον εντοπισμό μιας γκιλοτίνας στην καρότσα του φορτηγού του, το οποίο είχε σταθμεύσει κοντά στο συγκρότημα του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου, ο Φίλαν-Ταμ-Ντούι Λε, κάτοικος Τζούλιαν της Καλιφόρνια, συνελήφθη λίγο μετά τις 15:00, όταν αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημά του ήταν παράνομα σταθμευμένο στην ανατολική πλευρά του Καπιτωλίου.

This afternoon our officers seized a guillotine, which they spotted in the bed of a pickup truck along the 100 block of East Capitol Street. You can learn more about the arrest here: https://t.co/JibVXWBj8j pic.twitter.com/orxccDAyZc — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 25, 2026

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 35χρονος ταξίδεψε από την Καλιφόρνια έως την Ουάσινγκτον, αλλά και τον λόγο για τον οποίο είχε μαζί του τη γκιλοτίνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με την προέλευση του αντικειμένου ή τις προθέσεις του άνδρα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

🇺🇸BREAKING: U.S. Capitol Police are investigating a pickup parked steps from the Supreme Court with a wooden guillotine standing in the bed. K-9 units were called to sweep the vehicle, but officials have not yet said who owns it or why it was there.pic.twitter.com/MrFc9aaT8t — NewsForce (@Newsforce) August 25, 2026