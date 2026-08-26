Ουάσινγκτον: Συνελήφθη 35χρονος που είχε γκιλοτίνα στην καρότσα του φορτηγού του έξω από το Καπιτώλιο

Η αστυνομία του Καπιτωλίου στις ΗΠΑ προχώρησε στη σύλληψη ενός 35χρονου από την Καλιφόρνια, Φίλαν-Ταμ-Ντούι Λε, μετά τον εντοπισμό μιας γκιλοτίνας στην καρότσα του φορτηγού του, το οποίο είχε σταθμεύσει παράνομα κοντά στο συγκρότημα του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του ταξιδιού του άνδρα και τον λόγο που είχε μαζί του το αντικείμενο, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Διεθνή Νέα

Ουάσινγκτον
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησε η αστυνομία του Καπιτωλίου, μετά τον εντοπισμό μιας γκιλοτίνας στην καρότσα του φορτηγού του, το οποίο είχε σταθμεύσει κοντά στο συγκρότημα του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον.
  • Ο συλληφθείς, Φίλαν-Ταμ-Ντούι Λε, κάτοικος Καλιφόρνια, συνελήφθη όταν αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημά του ήταν παράνομα σταθμευμένο στην ανατολική πλευρά του Καπιτωλίου.
  • Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 35χρονος ταξίδεψε από την Καλιφόρνια έως την Ουάσινγκτον, αλλά και τον λόγο για τον οποίο είχε μαζί του τη γκιλοτίνα, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 35χρονου από την Καλιφόρνια προχώρησε την Τρίτη η αστυνομία του Καπιτωλίου στις ΗΠΑ, μετά τον εντοπισμό μιας γκιλοτίνας στην καρότσα του φορτηγού του, το οποίο είχε σταθμεύσει κοντά στο συγκρότημα του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου, ο Φίλαν-Ταμ-Ντούι Λε, κάτοικος Τζούλιαν της Καλιφόρνια, συνελήφθη λίγο μετά τις 15:00, όταν αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημά του ήταν παράνομα σταθμευμένο στην ανατολική πλευρά του Καπιτωλίου.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 35χρονος ταξίδεψε από την Καλιφόρνια έως την Ουάσινγκτον, αλλά και τον λόγο για τον οποίο είχε μαζί του τη γκιλοτίνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με την προέλευση του αντικειμένου ή τις προθέσεις του άνδρα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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