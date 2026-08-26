Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 26 Αυγούστου

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Κοινωνία

Εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο όσοι φέρουν τα ονόματα Αδριανός, Ναταλία και τα παράγωγά τους.
  • Ο Άγιος Αδριανός, εντυπωσιασμένος από την πίστη χριστιανών, δήλωσε κι αυτός χριστιανός και συνελήφθη.
  • Μετά από φρικτά βασανιστήρια, ο Αδριανός παρέδωσε το πνεύμα του, ενώ και η σύζυγός του Ναταλία μαρτύρησε αργότερα για τον Χριστό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αδριανή, Ανδριαννή, Ανδριάνα, Αντριάνα, Αδριανός, Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή, Νάταλι

Άγιοι Αδριανός και Ναταλία

Ο Άγιος Αδριανός, από τη Νικομήδεια, έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού και ήταν παντρεμένος με την Ναταλία. Μια μέρα λοιπόν είδε 23 χριστιανούς, να είναι έτοιμοι να μαρτυρήσουν για την πίστη τους. Ο 28χρονος Αδριανός, εντυπωσιάστηκε από αυτά πού άκουσε και δήλωσε στους ειδωλολάτρες ότι είναι κι αυτός χριστιανός. Αμέσως τον έπιασαν και τον έκλεισαν στην φυλακή. Εκεί πήγε η Ναταλία να του συμπαρασταθεί και να του πει να μην λυγίσει. Στην συνέχεια, αφού υπέμεινε πολλά και φρικτά βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του. Αξιοσημείωτο είναι, ότι όταν οι ειδωλολάτρες επιχείρησαν να του κάψουν το σώμα, ξέσπασε μία δυνατή νεροποντή η οποία έσβησε τη φωτιά. Το σώμα του ενταφιάστηκε από την γυναίκα του την Ναταλία, η οποία μετά από λίγο καιρό θάφτηκε δίπλα του, αφού μαρτύρησε και αυτή για τον Χριστό.

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