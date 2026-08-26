Λίβανος: Προέλαση ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Συρία – Αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας

Ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν στο χωριό Τζάμλα της Συρίας, κοντά στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, ενώ παράλληλα πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Κφαρ Ρουμάνα του νότιου Λιβάνου. Οι δύο αυτές στρατιωτικές ενέργειες καταγράφονται με φόντο την αυξημένη ισραηλινή δραστηριότητα στα σύνορα της Συρίας και του Λιβάνου, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους ή τυχόν απώλειες μέχρι στιγμής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν στο χωριό Τζάμλα, στη λεκάνη του Γιαρμούκ, κοντά στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, στη δυτική επαρχία Ντεράα της Συρίας.
  • Παράλληλα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε την περιοχή Κφαρ Ρουμάνα, στην επαρχία Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου.
  • Οι δύο εξελίξεις καταγράφονται με φόντο την αυξημένη ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιχειρήσεις ή τυχόν απώλειες.

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Ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν στο χωριό Τζάμλα, στη λεκάνη του Γιαρμούκ, κοντά στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, στη δυτική επαρχία Ντεράα της Συρίας, σύμφωνα με πληροφορίες από συνεργάτες του Al Jazeera που βρίσκονται στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της ισραηλινής επιχείρησης, ούτε έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι της προέλασης προς το χωριό Τζάμλα.

Παράλληλα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε την περιοχή Κφαρ Ρουμάνα, στην επαρχία Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με πληροφορίες από συνεργάτες του μέσου στην περιοχή.

Οι δύο εξελίξεις καταγράφονται με φόντο την αυξημένη ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στα σύνορα και στις γειτονικές περιοχές της Συρίας και του Λιβάνου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τυχόν απώλειες ή ζημιές από τις δύο επιχειρήσεις.

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