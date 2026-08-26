Λίβανος: Προέλαση ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Συρία – Αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας

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Ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν στο χωριό Τζάμλα, στη λεκάνη του Γιαρμούκ, κοντά στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, στη δυτική επαρχία Ντεράα της Συρίας, σύμφωνα με πληροφορίες από συνεργάτες του Al Jazeera που βρίσκονται στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της ισραηλινής επιχείρησης, ούτε έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι της προέλασης προς το χωριό Τζάμλα.

⚡️🚨 Digest — 20:53–23:44 UTC LEAD: Israeli forces pushed with over ten military vehicles into the village of Jumla/Jamla, western Daraa countryside, southern Syria — searching homes and reportedly beating and restricting residents amid rising local tension (Al Mayadeen, Rasd… — Middle East Observer (@ME_Observer_) August 25, 2026

Παράλληλα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε την περιοχή Κφαρ Ρουμάνα, στην επαρχία Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με πληροφορίες από συνεργάτες του μέσου στην περιοχή.

Οι δύο εξελίξεις καταγράφονται με φόντο την αυξημένη ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στα σύνορα και στις γειτονικές περιοχές της Συρίας και του Λιβάνου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τυχόν απώλειες ή ζημιές από τις δύο επιχειρήσεις.