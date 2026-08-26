Τσάι: Μελέτη συνδέει την μέτρια κατανάλωσή του με καλύτερη υγεία των οστών

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Η υγεία των οστών δεν εξαρτάται από έναν μόνο παράγοντα. Ωστόσο, οι ερευνητές συνεχίζουν να αναζητούν διατροφικές συνήθειες που μπορεί να συνδέονται με τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας. Μια νέα μελέτη έφερε στο επίκεντρο ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως, με τα ευρήματα να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Νέα μελέτη συνδέει τη μέτρια κατανάλωση τσαγιού με την καλύτερη υγεία των οστών

Η συστηματική κατανάλωση τσαγιού φαίνεται να συνδέεται με υψηλότερη οστική πυκνότητα σε μέση και μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική έρευνα.

Ερευνητές από τα πανεπιστήμια Sun Yat-sen και Southern Medical University της Κίνας ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 2.000 ενήλικες, στο πλαίσιο της πολυετούς μελέτης διατροφής και υγείας της Γκουανγκτζού (Guangzhou Nutrition and Health Study).

Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για έως και 13 χρόνια, σε μια έρευνα που ξεκίνησε το 2008 με στόχο την εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τα οστά και τις χρόνιες παθήσεις.

Τα ευρήματα για την οστική πυκνότητα

Στο πλαίσιο της μελέτης, πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες μετρήσεις οστικής πυκνότητας στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, στο ισχίο και στον αυχένα του μηριαίου οστού. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τη συχνότητα κατανάλωσης τσαγιού (από όσους δεν έπιναν καθόλου έως όσους κατανάλωναν μικρές, μέτριες ή μεγάλες ποσότητες).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν μέτρια ποσότητα τσαγιού παρουσίασαν γενικά πιο ευνοϊκούς δείκτες οστικής πυκνότητας, ιδιαίτερα στην οσφυϊκή μοίρα και στον αυχένα του μηριαίου οστού.

Παρά τα θετικά ευρήματα, οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει μια άμεση σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Παρότι η ομάδα της μέτριας κατανάλωσης κατέγραψε τα πιο θετικά αποτελέσματα, δεν καθορίστηκε μια συγκεκριμένη «ιδανική» ημερήσια ποσότητα τσαγιού.

Ο ρόλος των φλαβανολών (flavan-3-ols)

Η έρευνα εξέτασε επίσης πέντε φυτικές ενώσεις του τσαγιού που ανήκουν στις φλαβανόλες (flavan-3-ols). Υψηλότερα επίπεδα αυτών των ουσιών συνδέθηκαν γενικά με καλύτερους δείκτες οστικής υγείας.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ορισμένες από αυτές τις ενώσεις ενδέχεται να διαθέτουν:

Αντιοξειδωτικές ιδιότητες

Αντιφλεγμονώδη δράση

Παράλληλα, ενδέχεται να επηρεάζουν τη διαδικασία αναδόμησης των οστών, ενισχύοντας τη δραστηριότητα των κυττάρων που χτίζουν τα οστά (οστεοβλάστες) και περιορίζοντας εκείνα που τα διασπούν (οστεοκλάστες) — μηχανισμοί που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Τι άλλο χρειάζεται για την πρόληψη της οστεοπόρωσης

Οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι τα ευρήματα αυτά δεν αποδεικνύουν πως το τσάι προλαμβάνει την οστεοπόρωση ή τα κατάγματα.

Για τη διατήρηση γερών και υγιών οστών, το τσάι λειτουργεί μόνο συμπληρωματικά. Απαιτείται μια ολιστική φροντίδα που περιλαμβάνει: