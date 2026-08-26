Σαν σήμερα 26 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Γεγονότα

1071: Η Μάχη στο Μαντζικέρτ. Ο σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπ Ασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Δ’ ο Διογένης. Με τη νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.

Η Μάχη στο Μαντζικέρτ. Ο σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπ Ασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Δ’ ο Διογένης. Με τη νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. 1346: Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου Γ’, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του γάλλου βασιλιά Φίλιππου ΣΤ’ στη Μάχη του Κλεσί.

Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου Γ’, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του γάλλου βασιλιά Φίλιππου ΣΤ’ στη Μάχη του Κλεσί. 1959: Η British Motor Corpration παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισιγώνης.

Η British Motor Corpration παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισιγώνης. 1968: Οι Beatles κυκλοφορούν το «Hey Jude», το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρία Apple.

Οι Beatles κυκλοφορούν το «Hey Jude», το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρία Apple. 1983: Ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ.

Ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. 1998: Η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα Χρηματιστήρια, ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής, επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Γεννήσεις

1740: Ζοζέφ Μισέλ Μονγκολφιέ, Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδελφό του Ζακ. (Θαν. 26/6/1810)

Ζοζέφ Μισέλ Μονγκολφιέ, Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδελφό του Ζακ. (Θαν. 26/6/1810) 1743: Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο «πατέρας» της μοντέρνας χημείας. (Θαν. 8/5/1794)

Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο «πατέρας» της μοντέρνας χημείας. (Θαν. 8/5/1794) 1943: Δάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, τραγουδιστής της ποπ. (Θαν. 29/5/2022)

Δάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, τραγουδιστής της ποπ. (Θαν. 29/5/2022) 1980: Μακόλεϊ Κάλκιν, Αμερικανός ηθοποιός.

Μακόλεϊ Κάλκιν, Αμερικανός ηθοποιός. 1981: Ανδρέας Γλυνιαδάκης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.

Ανδρέας Γλυνιαδάκης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής. 1989: Τζέιμς Χάρντεν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής.

Θάνατοι