Σαν σήμερα 26 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1071: Η Μάχη στο Μαντζικέρτ. Ο σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπ Ασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Δ’ ο Διογένης. Με τη νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
- 1346: Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου Γ’, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του γάλλου βασιλιά Φίλιππου ΣΤ’ στη Μάχη του Κλεσί.
- 1959: Η British Motor Corpration παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισιγώνης.
- 1968: Οι Beatles κυκλοφορούν το «Hey Jude», το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρία Apple.
- 1983: Ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ.
- 1998: Η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα Χρηματιστήρια, ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής, επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Γεννήσεις
- 1740: Ζοζέφ Μισέλ Μονγκολφιέ, Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδελφό του Ζακ. (Θαν. 26/6/1810)
- 1743: Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο «πατέρας» της μοντέρνας χημείας. (Θαν. 8/5/1794)
- 1943: Δάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, τραγουδιστής της ποπ. (Θαν. 29/5/2022)
- 1980: Μακόλεϊ Κάλκιν, Αμερικανός ηθοποιός.
- 1981: Ανδρέας Γλυνιαδάκης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
- 1989: Τζέιμς Χάρντεν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1914: Πιοτρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκληση. (Γεν. 15/2/1887)
- 1919: Γεώργιος Σουρής, Έλληνας σατιρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης. («Ο Ρωμηός») (Γεν. 2/2/1853)
- 1980: Τεξ Άβερι, Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο. (Γεν. 26/2/1908)