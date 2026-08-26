Σαν σήμερα 26 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Γεώργιος Σουρής
Σαν σήμερα, στις 26 Αυγούστου 1919, «έφυγε» απο τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας σατιρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης, Γεώργιος Σουρής
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα το 1071, στη Μάχη στο Μαντζικέρτ, οι Οθωμανοί νικούν το στρατό των Βυζαντινών, κάνοντας το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
  • Το 1959 παρουσιάζεται το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισιγώνης. Επίσης, το 1968 οι Beatles κυκλοφορούν το «Hey Jude».
  • Το 1998, η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα Χρηματιστήρια, ως αποτέλεσμα της ρωσικής αναταραχής, επηρεάζει και τη δραχμή, με την υποστήριξή της να στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1071: Η Μάχη στο Μαντζικέρτ. Ο σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπ Ασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Δ’ ο Διογένης. Με τη νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
  • 1346: Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου Γ’, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του γάλλου βασιλιά Φίλιππου ΣΤ’ στη Μάχη του Κλεσί.
  • 1959: Η British Motor Corpration παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισιγώνης.
  • 1968: Οι Beatles κυκλοφορούν το «Hey Jude», το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρία Apple.
  • 1983: Ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ.
  • 1998: Η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα Χρηματιστήρια, ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής, επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Γεννήσεις

  • 1740: Ζοζέφ Μισέλ Μονγκολφιέ, Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδελφό του Ζακ. (Θαν. 26/6/1810)
  • 1743: Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο «πατέρας» της μοντέρνας χημείας. (Θαν. 8/5/1794)
  • 1943: Δάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, τραγουδιστής της ποπ. (Θαν. 29/5/2022)
  • 1980: Μακόλεϊ Κάλκιν, Αμερικανός ηθοποιός.
  • 1981: Ανδρέας Γλυνιαδάκης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
  • 1989: Τζέιμς Χάρντεν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 1914: Πιοτρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκληση. (Γεν. 15/2/1887)
  • 1919: Γεώργιος Σουρής, Έλληνας σατιρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης. («Ο Ρωμηός») (Γεν. 2/2/1853)
  • 1980: Τεξ Άβερι, Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο. (Γεν. 26/2/1908)
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