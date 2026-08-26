Μυστηριώδης θησαυρός 3.000 ετών με κομματιασμένο σπαθί αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια έργων

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Αρχαιολόγοι στη Κεντρική Ευρώπη ήρθαν πρόσφατα αντιμέτωποι με έναν ασυνήθιστο θησαυρό με εργαλεία της Εποχής του Χαλκού, ανάμεσα στα οποία βρισκόταν και ένα σπαθί που είχε καταστραφεί εσκεμμένα με ένα ισχυρό χτύπημα.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από το Αρχαιολογικό Κέντρο του Όλομουτς (ACO), ένα ερευνητικό ίδρυμα της Τσεχίας, στις 12 Αυγούστου. Ο θησαυρός εντοπίστηκε στα τέλη Μαΐου σε μια περιοχή με έντονα φαινόμενα πλημμύρας.

Τα ευρήματα της ανασκαφής

Η απόκρυψη αυτή αντικειμένων ήρθε στο φως κοντά στο Κογετίν (Kojetín) στη κεντρική Μοραβία, κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών εργασιών που σχετίζονταν με ένα σιδηροδρομικό έργο, και περιλάμβανε μια συλλογή από φθαρμένα και σπασμένα χάλκινα αντικείμενα.

Τα ευρήματα περιλάμβαναν οκτώ παραμορφωμένα δρεπάνια, ένα άθικτο δρεπάνι, τμήμα από λεπίδα σπαθιού, θραύσματα κοσμημάτων, τρεις ράβδους χαλκού και δύο ημιτελή αντικείμενα.

«Η ανάλυση ιχνών χρήσης έδειξε ότι τα περισσότερα από τα χάλκινα αντικείμενα είχαν χρησιμοποιηθεί πριν από την απόθεσή τους και ότι ορισμένα είχαν καταστραφεί εσκεμμένα», δήλωσαν αξιωματούχοι του ACO σε σχετική ανακοίνωση.

Σημάδια εσκεμμένης καταστροφής

Οι φωτογραφίες δείχνουν τα λασπωμένα αντικείμενα της Εποχής του Χαλκού λίγο μετά την ανακάλυψή τους. Το σπαθί έφερε ιδιαίτερα εντυπωσιακά σημάδια φθοράς, με τους αρχαιολόγους να συμπεραίνουν ότι είχε σπάσει στα δύο με ένα μόνο ισχυρό χτύπημα.

«[Το χτύπημα] καταφέρθηκε πιθανότατα με σμίλη ή τσεκούρι, ενώ αρκετά από τα δρεπάνια είχαν παραμορφωθεί εσκεμμένα», αναφέρει η ανακοίνωση του ACO.

Ο επικεφαλής αρχαιολόγος Βιτ Ζαχοράκ (Vít Záhorák) δήλωσε ότι η απόφαση της ομάδας να χρησιμοποιήσει ανιχνευτές μετάλλων ήταν καθοριστική για τον εντοπισμό των αντικειμένων.

«Γνωρίζαμε ότι οι εργασίες μας συνεχίζονταν σε μια περιοχή όπου υπήρχε ένας εκτεταμένος προϊστορικός οικισμός, γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε και έρευνα με ανιχνευτή μετάλλων κατά τη διάρκεια της αρχαιολογικής παρακολούθησης», ανέφερε ο Ζαχοράκ. «Ήταν αυτή ακριβώς η μέθοδος που οδήγησε στην ανακάλυψη του χάλκινου θησαυρού», πρόσθεσε.

Τελετουργική απόθεση αντί για κρυψώνα

Αν και η πρώτη σκέψη είναι ότι κάποιος προσπάθησε να τα κρύψει εκεί για να τα ξαναβρεί, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι πίσω από αυτό κρύβεται μια τελετουργία.

«Η επικρατούσα ερμηνεία υποδεικνύει αντίθετα ότι τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν εσκεμμένα σε έναν πρώην υγρότοπο και ότι η απόθεσή τους ενδέχεται να αποτελούσε μέρος μιας τελετουργικής πρακτικής», αναφέρει η ανακοίνωση.

Αρχαιολογικός πλούτος στην Τσεχία

Οι αρχαιολόγοι σημείωσαν ότι η ανακάλυψη στο Κογετίν παρουσιάζει παράλληλα στοιχεία με άλλες τοποθεσίες της Εποχής του Χαλκού. «Οι αποθέσεις χάλκινων αντικειμένων σε υδάτινα ή ελώδη περιβάλλοντα είναι γνωστές και από άλλες περιοχές της Εποχής του Χαλκού», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχαιολόγοι έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο σύνδεσης με τελετουργικές πρακτικές. Περαιτέρω εξειδικευμένες αναλύσεις θα βοηθήσουν να διαπιστωθεί εάν ο θησαυρός του Κογετίν είχε παρόμοια σημασία».

Τα αντικείμενα υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε συντήρηση και ανάλυση από ειδικούς. Ο θησαυρός της Εποχής του Χαλκού δεν είναι σε καμία περίπτωση η μόνη αρχαιολογική ανακάλυψη που έχει έρθει στο φως στην Τσεχία τα τελευταία χρόνια.

Πέρυσι, οι αρχές ανακοίνωσαν την ανακάλυψη πολλαπλών στρατιωτικών τάφων κατά τη διάρκεια κατασκευής αυτοκινητοδρόμου, συμπεριλαμβανομένου ενός που χρονολογείται από τη Μάχη του Ζνταρ (Žďár) το 1745, κατά τον Δεύτερο Σιλεσιανό Πόλεμο. Αυτή την άνοιξη, στελέχη του ACO ανέφεραν τον εντοπισμό περισσότερων από 1.000 αρχαίων αντικειμένων που καλύπτουν διάφορες ιστορικές περιόδους, κατά τη διάρκεια ανασκαφών κατά μήκος της διαδρομής μιας μελλοντικής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας.