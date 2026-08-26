Χάος στο Νεπάλ από τις φονικές πλημμύρες: 95 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι – Συγκλονιστικά βίντεο

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Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες ακόμη αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν την Τετάρτη την ορεινή περιοχή στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, παρασύροντας σπίτια, δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας που μετέδωσε το Reuters, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 95, ενώ το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 341 αλλοδαποί εξακολουθούν να αγνοούνται. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, καθώς οι Αρχές προσπαθούν ακόμη να εξακριβώσουν πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στις πληγείσες περιοχές την ώρα της καταστροφής.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Ένα «τείχος» από λάσπη, βράχους και νερό

Η καταστροφή εκδηλώθηκε το πρωί στην ορεινή μεθοριακή περιοχή, όταν μια τεράστια μάζα από λάσπη, βράχους και νερό κατέβηκε με ορμή προς την κοιλάδα και προκάλεσε αιφνίδια πλημμύρα.

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν καθώς το ορμητικό νερό καταπίνει κτίρια και οχήματα μέσα σε δευτερόλεπτα. Ολόκληροι οικισμοί στις περιοχές Ρασούβα, Σιάπρου Μπέσι και Τιμούρε υπέστησαν τεράστιες ζημιές, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι χωριά κοντά στις όχθες ουσιαστικά εξαφανίστηκαν.

Ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγείας στη Ρασούβα δήλωσε στο Reuters ότι «υπάρχει καταστροφή παντού», λέγοντας ότι οι οικισμοί δίπλα στο ποτάμι παρασύρθηκαν ολοκληρωτικά και ότι δικοί του συγγενείς αγνοούνται.

Τι προκάλεσε τις πλημμύρες

Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, όμως τα πρώτα στοιχεία δείχνουν προς έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο συνδυασμό γεωλογικών φαινομένων.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) κατέγραψε σεισμό μεγέθους 4,4 Ρίχτερ περίπου επτά λεπτά πριν από την καταστροφή. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο σεισμός να προκάλεσε χιονοστιβάδα από πάγο και βράχους στον ποταμό Lhende Khola, η οποία έκλεισε προσωρινά την κοίτη του ποταμού.

Ερευνητές στο Νεπάλ θεωρούν ότι η χιονοστιβάδα μπορεί να δημιούργησε ένα προσωρινό φράγμα, πίσω από το οποίο συσσωρεύτηκε μεγάλη ποσότητα νερού. Όταν το φράγμα κατέρρευσε, η συσσωρευμένη μάζα νερού, λάσπης και βράχων κινήθηκε με τεράστια ταχύτητα.

Εκατοντάδες τουρίστες ανάμεσα στους αγνοούμενους

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων ταξιδιωτών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Οι αρχικές λίστες περιλάμβαναν τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, μεταξύ των οποίων 291 αλλοδαποί, ενώ νεότερη ενημέρωση του υπουργείου Τουρισμού, που επικαλείται το Reuters, ανεβάζει τον αριθμό των αγνοούμενων ξένων στους 341.

Στις προηγούμενες καταγραφές περιλαμβάνονταν πολίτες από την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Μαλαισία, τη Νότια Κορέα, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία και την Ολλανδία. Οκτώ Νοτιοκορεάτες που εργάζονταν σε υδροηλεκτρικό έργο έχουν επίσης δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

Πολλοί από τους ξένους ταξιδιώτες βρίσκονταν στην περιοχή για τουρισμό ή για προσκύνημα προς το όρος Καϊλάς στο Θιβέτ, έναν σημαντικό ιερό προορισμό για Ινδουιστές και άλλες θρησκευτικές κοινότητες.

Φόβοι για δεύτερο κύμα πλημμύρας

Η καταστροφή ενδέχεται να μην έχει τελειώσει.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ένα δεύτερο κύμα πλημμύρας είναι πιθανό, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει φράγμα από υλικά πιο ψηλά στον ποταμό Lhende Khola. Εάν αυτό υποχωρήσει απότομα, νέα μεγάλη ποσότητα νερού και φερτών υλικών μπορεί να κατευθυνθεί προς τις ήδη πληγείσες περιοχές.

Κάτοικοι χαμηλών περιοχών απομακρύνονται προληπτικά, ενώ όσοι βρίσκονται κοντά στους ποταμούς έχουν κληθεί να παραμείνουν σε επιφυλακή.

Προειδοποιήσεις για πλημμύρες εκδόθηκαν ακόμη και στις ινδικές πολιτείες Μπιχάρ και Ούταρ Πραντές, καθώς αρκετοί ποταμοί των Ιμαλαΐων κατευθύνονται από το Νεπάλ προς τις πεδιάδες της βόρειας Ινδίας.

Δύσκολη η επιχείρηση διάσωσης

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιούνται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η στάθμη των νερών και οι τεράστιες ποσότητες λάσπης δεν επιτρέπουν σε ελικόπτερα να προσεγγίσουν ορισμένες από τις περισσότερο πληγείσες περιοχές. Αστυνομία και στρατός του Νεπάλ έχουν κινητοποιηθεί, ενώ κάτοικοι απομακρύνονται από τις επικίνδυνες ζώνες.

Στην κινεζική πλευρά, η κατολίσθηση έπληξε το Gyirong, ένα σημαντικό χερσαίο πέρασμα μεταξύ Θιβέτ και Νεπάλ, κόβοντας δρόμους, ηλεκτροδότηση και τηλεπικοινωνίες.

Η Κίνα έχει αναπτύξει τουλάχιστον 574 διασώστες, όμως σε ορισμένα σημεία τα στρώματα λάσπης φτάνουν περίπου το 1,5 μέτρο, καθιστώντας την προσέγγιση ιδιαίτερα αργή. Ο Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή για πλήρη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

BREAKING: A major flash-flood disaster has hit Nepal’s Rasuwa district, near the border with Tibet/China, after an event early Wednesday morning caused catastrophic flooding along the Trishuli and Bhotekoshi river systems. According to preliminary information presented by… pic.twitter.com/63fVehw3Nm — GeoInsider (@InsiderGeo) August 26, 2026

Μεγάλο πλήγμα και στην ηλεκτροπαραγωγή

Οι πλημμύρες δεν κατέστρεψαν μόνο οικισμούς και οδικό δίκτυο.

Το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκαν περίπου 430 MW ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος, κυρίως από υδροηλεκτρικά έργα. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερο από 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής δυναμικότητας της χώρας.

Οι ζημιές στα έργα ηλεκτροπαραγωγής ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην ενεργειακή τροφοδοσία αλλά και στην οικονομία μιας χώρας που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υδροηλεκτρική ενέργεια.

Η περιοχή είχε πληγεί και πέρυσι

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοια καταστροφή.

Τον Ιούλιο του 2025, πλημμύρα στον ποταμό Bhote Koshi είχε σκοτώσει εννέα ανθρώπους και αφήσει 24 αγνοούμενους. Τότε παρασύρθηκε και η λεγόμενη «Γέφυρα της Φιλίας», που συνέδεε το Νεπάλ με την Κίνα, προκαλώντας προβλήματα στις εμπορικές και μεταφορικές συνδέσεις για μήνες.

Η περσινή πλημμύρα αποδόθηκε αργότερα στην απότομη εκκένωση παγετωνικής λίμνης πάνω σε παγετώνα στο Θιβέτ.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα Ιμαλάια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην άνοδο της θερμοκρασίας και στην ταχεία υποχώρηση των παγετώνων. Τα τελευταία χρόνια η περιοχή έχει γνωρίσει σειρά καταστροφικών πλημμυρών, κατολισθήσεων και ρήξεων παγετωνικών λιμνών, με εκατοντάδες νεκρούς.