Συγκλονίζει η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα: «Όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη θυσία – Ήταν κουρασμένος και το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε»

Η Κατερίνα Πετράκη, σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, μίλησε τηλεφωνικά στο Live News την Τετάρτη 26 Αυγούστου, για τον θάνατο του ερμηνευτή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από διετή μάχη. Εξήγησε ότι ο οργανισμός του ήταν κουρασμένος και δεν κατάφερε να νικήσει το τελευταίο μικρόβιο.

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Δημήτρης Κόκοτας
Φωτογραφία: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη, μίλησε για τον ερμηνευτή, εξηγώντας πως «ήταν ένας κουρασμένος οργανισμός και το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε».
  • Η Κατερίνα Πετράκη ανέφερε πως «ο Δημήτρης καταλάβαινε, ένιωθε, είχε συναίσθημα, αντιδρούσε».
  • Η σύζυγός του εξομολογήθηκε πως «δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δεν θα είμαι εκεί», πηγαίνοντας κάθε μέρα για το επισκεπτήριο.

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Η Κατερίνα Πετράκη, μίλησε για τον τεράστιο αγώνα που έδωσε ο σύζυγός, Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε ηλικία 57 ετών.

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«Ισχύει ότι προσπαθούσε να πάρει τα πάνω του και να βελτιωθεί, απλά ήταν ένας κουρασμένος οργανισμός και το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε. Δυστυχώς», εξήγησε αρχικά η Κατερίνα Πετράκη, μιλώντας στο Mega.

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως: «Ο Δημήτρης καταλάβαινε, ένιωθε, είχε συναίσθημα, αντιδρούσε. Δηλαδή εκτελούσε εντολές με όση δύναμη είχε, καταλάβαινε τι του λέγαμε. Τι του έλεγα εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή του έλεγα να κάνει πράγματα, ό,τι μου ερχόταν ας πούμε σαν ιδέα, να προσπαθεί να το κάνει… Θεώρησα ότι σιγά σιγά έρχεται κοντά μας. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.

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Θέλω να πω ότι ναι, καταλάβαινα ότι είναι μία κατάσταση ριψοκίνδυνη μέσα στην εντατική, δεν έχω άγνοια. Αλλά έδειχνε δύναμη. Ό,τι και αν ερχόταν, το αντιμετώπιζε». 

Επιπλέον, η Κατερίνα Πετράκη εξομολογήθηκε πως: «Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δεν θα είμαι εκεί. Ήταν η μόνη ώρα που μπορούσα να τον δω. Πήγαινα κάθε μέρα και ευτυχώς δεν μου έτυχε κάτι, που να μην μου επιτρέψει να πάω μια μέρα. Δηλαδή ό,τι και αν είχα πήγαινε σε άλλη ώρα, σε άλλη μέρα, αρκεί εγώ εκείνη την ώρα να μπορώ να έχω το επισκεπτήριό μου.

Δεν ξεπέρασα τις δυνάμεις μου. Έκανα αυτό που είναι για εμένα αυτονόητο. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Για εμένα όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη θυσία. Η θυσία είναι κάτι που αναγκάζεσαι να κάνεις. Αγαπάς και δίνεις όλη σου τη δύναμη, ό,τι έχεις. Για εμένα αυτό είναι αγάπη». 

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