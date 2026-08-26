Μελίνα Βαμπούλα: Η αγάπη την έχει… στοιχειώσει

Η ηθοποιός Μελίνα Βαμπούλα, που πρωταγωνιστεί στα «Φαντάσματα» του Star, μαζί με τον Ορφέα Αυγουστίδη και την Ελλη Τρίγγου, απολαμβάνει τις διακοπές της μαζί με τον περιπετειώδη σύντροφό της, Ανδρέα Τρανώρη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ένας τρυφερός έρωτας έχει… στοιχειώσει την ηθοποιό Μελίνα Βαμπούλα, η οποία λατρεύει την περιπέτεια και φαίνεται. Η γοητευτική πρωταγωνίστρια του νέου κύκλου της σειράς «Φαντάσματα», σε σενάριο Λευτέρη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Τσιλιφώνη, που θα προβληθεί στο Star, εκτός από τις καταγάλανες θάλασσες που απολαμβάνει, πλέει και σε πελάγη ευτυχίας.

Η ηθοποιός βιώνει μια όμορφη σχέση με τον Ανδρέα Τρανώρη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, ασχολείται με τις καταδύσεις και οδηγεί μηχανή, γεγονός που έχει κάνει και τη Μελίνα να προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ό, τι πρέπει για μια ζωή γεμάτη σασπένς που λατρεύει η ηθοποιός, την οποία ουκ ολίγες φορές έχουμε παρακολουθήσει μέσα από τους λογαριασμούς της να κάνει ράφτινγκ και άλλα extreme sports. Μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της είναι να γνωρίζει νέους προορισμούς.

Όπως της αρέσει να ανεβαίνει η αδρεναλίνη έτσι της αρέσει και η τρυφερότητα. Γι’ αυτό και μετά τα γυρίσματα των «Φαντασμάτων», επέλεξε να χαλαρώσει με τον αγαπημένο της. Από την παρέα της Μ. Βαμπούλα και του Α. Τρανώρη δεν λείπει ποτέ η… Μαιρούλα, το μικροσκοπικό σκυλάκι της, στο οποίο έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Η ηθοποιός διατηρεί στενή φιλία με τις συναδέλφους της, Μαριάννα Κιμούλη και Ελ. Τρίγγου, γι’ αυτό και αρκετές από τις αποδράσεις της είναι μαζί τους.

Ταλαντούχα

Η Μελίνα έχει παίξει σε επιτυχημένες σειρές, όπως «Τα καλύτερά μας χρόνια», «Ασε μας ρε μαμά» και «17 κλωστές» του Σωτήρη Τσαφούλια, ενώ έχει συμμετάσχει και σε αρκετές παραστάσεις, μεταξύ αυτών και ο «Δον Ζουάν». Η Μ. Βαμπούλα, που πέρασε πρώτη στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αναγνωρίζεται ως μια ταλαντούχα και πολλά υποσχόμενη ηθοποιός.

Η ίδια έχει δηλώσει σχετικά: «Τα τρελά όνειρα υπάρχουν για να ενισχύουν την προσπάθεια. Υπομονή, επιμονή, πίστη σε αυτό που σε κάνει να ξυπνάς το πρωί με χαρά και να κοιμάσαι το βράδυ γεμάτος. Αν το πιστεύεις εσύ, θα το πιστέψουν και οι άλλοι».

Χαμηλού προφίλ, αποφεύγει να διαφημίζει την προσωπική της ζωή, προτιμά να αναδεικνύει το ταλέντο της, ενώ οι φιλίες που έχει δημιουργήσει μέσα από τον χώρο της υποκριτικής φαίνεται ότι της έχουν αλλάξει τη ζωή.