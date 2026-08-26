Κεραμέως: Αρχίζει η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χηρείας στους δικαιούχους – Τι ισχύει για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς

Αρχίζει από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χηρείας στους συνταξιούχους, θέτοντας τέλος σε περικοπές που εφαρμόστηκαν βάσει του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου. Η νομοθετική διάταξη, που κατατέθηκε από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, αποκαθιστά μια δεκαετή αδικία και εξαλείφει οικονομικά βάρη για χιλιάδες δικαιούχους.

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Oικονομία

συντάξεις χηρείας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αρχίζει από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χηρείας στους δικαιούχους, θέτοντας οριστικό τέλος σε μία δεκαετή στρέβλωση που δημιουργήθηκε από τον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου.
  • Με νομοθετική διάταξη της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, καταργούνται οι περικοπές στις κύριες συντάξεις χηρείας μετά την τριετία, αποκαθιστώντας μια αδικία δέκα ετών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα, ενώ 75.000 προστατεύονται από μελλοντικές περικοπές.
  • Διασφαλίστηκε ότι τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν διπλάσιο ποσό εθνικής σύνταξης. Επιπλέον, 122.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις που δικαιούνται χωρίς περικοπές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αρχίζει από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χηρείας στους συνταξιούχους στους οποίους είχαν εφαρμοστεί περικοπές βάσει του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου, θέτοντας οριστικό τέλος σε μία 10 έτη στρέβλωση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας θα δουν σημαντικές αυξήσεις- Οριστικά τέλος στις περικοπές Κατρούγκαλου

Επισημαίνεται ότι, με νομοθετική διάταξη που κατατέθηκε από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως τον περασμένο Ιούλιο στη Βουλή, αποκαθίσταται μία αδικία δέκα ετών και καταργούνται οι περικοπές  που προβλέπονταν στις κύριες συντάξεις χηρείας μετά την τριετία, αναγνωρίζεται η αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφονται οικονομικά βάρη του παρελθόντος.

«Καταργούμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία δέκα ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Αποκαθιστούμε τις στρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται πλέον από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας.

Από σήμερα, χιλιάδες συμπολίτες  μας που μετά την τριετία είδαν τη σύνταξη χηρείας τους να πέφτει από το 70% στο 35%, θα την λάβουν και πάλι στο 70%. Παράλληλα προστατεύουμε περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους που κινδύνευαν να υποστούν την ίδια περικοπή. Αποκαθιστούμε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πολίτες και το Κράτος. Δίνουμε λύσεις, στην πράξη», δήλωσε η κα Κεραμέως.

Οι νομοθετικές διατάξεις

Υπενθυμίζεται ότι, με τις νομοθετικές διατάξεις που υπερψηφίστηκαν τον Ιούλιο:

1.⁠ ⁠Καταργήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο 4387/2016 περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας και θεσπίστηκε η μόνιμη καταβολή της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου με βάση τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος.

Περισσότεροι από 8.500 που είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξη χηρείας τους να επανέρχεται στα επίπεδα προ της περικοπής αυτής.

2. Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, που προβλέπονταν στο νόμο 4387/2016 Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν καθότι καταργήθηκαν με τις νέες διατάξεις και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών. Έτσι, χιλιάδες νοικοκυριά απαλλάχθηκαν ήδη από το άγχος πιθανών καταλογισμών για ποσά που δεν οφείλονταν σε δική τους υπαιτιότητα.

3.⁠ ⁠Διασφαλίστηκε ότι, όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από δικό του δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσει να λαμβάνει και τις δύο εθνικές συντάξεις που αντιστοιχούν στα δικαιώματά του και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Περίπου 122.000 συνταξιούχοι προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής που προέβλεπε ο νόμος 4387/2016 και επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία.

4.⁠ ⁠Διασφαλίστηκε ότι τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο, θα λαμβάνουν εφεξής το προβλεπόμενο ποσοστό από την εθνική σύνταξη του κάθε γονέα ξεχωριστά  σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και πλέον θα λαμβάνουν μια εθνική σύνταξη αντί για το ήμισυ. Συνεπώς, στις πληρωμές του επόμενου μήνα  θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν.

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