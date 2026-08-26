«Δεν μπορούσα να τρέξω ή να περπατήσω»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 40 κιλά σε 5 χρόνια

Η απώλεια βάρους δεν είναι απαραίτητα ένας αγώνας δρόμου, αλλά μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, συνέπεια και προσαρμογές στις ανάγκες κάθε οργανισμού. Μια γυναίκα μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία, αποκαλύπτοντας πώς κατάφερε να χάσει 40 κιλά σε διάστημα περίπου πέντε ετών.

Γυναίκα που έχασε 40 κιλά σε 5 χρόνια: «Υπέφερα για να ανεβώ μια σκάλα»

Ο στόχος στην απώλεια βάρους δεν είναι να χάσετε τα περισσότερα κιλά στον συντομότερο χρόνο, αλλά να βελτιώσετε την υγεία σας και να διατηρήσετε το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα.

Η δημοφιλής Ινδή ηθοποιός και πολιτικός Khushbu Sundar μίλησε πρόσφατα για την μεταμόρφωσή της, αποδίδοντας την επιτυχία στον γιατρό και την οικογένειά της: «Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να είσαι αφράτος και στο να είσαι υπέρβαρος. Έφτασα τα 98,6 κιλά – απείχα μόλις 1,5 κιλό από τα εκατό. Δεν είχα παθολογικά προβλήματα, αλλά υπέφερα από πόνο στα γόνατα λόγω παλιών τραυματισμών. Για να ανέβω μια σκάλα, υπεφέρα. Δεν μπορούσα να τρέξω ή να περπατήσω. Ο γιατρός μου συνέστησε να χάσω βάρος για να αποσυμφορήσω τις αρθρώσεις. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Έχασα 40 κιλά σε σχεδόν πέντε χρόνια, ξεκινώντας το 2021».

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι διαγνώστηκε με δυσανεξία στη γλουτένη: «Η οικογένειά μου και ο σύζυγός μου έκαναν την αρχή κι έτσι ακολούθησα κι εγώ. Ξεκινήσαμε το περπάτημα, τη γυμναστική και τη γιόγκα. Είχα συχνές αυξομειώσεις βάρους (φαινόμενο γιο-γιο) μέχρι που ανακάλυψα ότι είχα αλλεργίες και φλεγμονές. Έκοψα εντελώς το λευκό αλεύρι».

Πώς το περιττό βάρος επιβαρύνει τα γόνατα

Όπως εξηγεί ο Dr. Amit Saraf (Διευθυντής Παθολογίας στο Νοσοκομείο Jupiter): «Τα γόνατα σηκώνουν το βάρος του σώματος σε κάθε βήμα. Όσο αυξάνεται το βάρος, τόσο μεγαλώνει το φορτίο στις αρθρώσεις. Με τον χρόνο, αυτό προκαλεί πόνο, δυσκαμψία και γρηγορότερη φθορά, αυξάνοντας τον κίνδυνο για οστεοαρθρίτιδα».

Ο Dr. Anup Khatri (Ορθοπεδικός στο Νοσοκομείο Gleneagles) επιβεβαιώνει ότι στα 98,6 κιλά, η μηχανική πίεση και η φλεγμονή επιβαρύνουν δραματικά τα γόνατα κατά το περπάτημα ή το ανέβασμα σκάλας.

Γιατί η σταδιακή απώλεια βάρους είναι πιο υγιεινή

Η Khushbu Sundar χρειάστηκε περίπου 5 χρόνια για να χάσει 40 κιλά. Είναι όμως αυτή η καλύτερη προσέγγιση; Ο Dr. Saraf τονίζει πως ναι για τους εξής λόγους:

Βιώσιμη αλλαγή: Η σταδιακή απώλεια δίνει χρόνο στο σώμα να προσαρμοστεί. Οι αυστηρές δίαιτες εξπρές φέρνουν γρήγορα αποτελέσματα, αλλά η διατήρησή τους είναι δύσκολη.

Ανακούφιση αρθρώσεων: Ακόμη και μια μικρή μείωση βάρους ελαφρύνει την πίεση στα γόνατα και διευκολύνει την καθημερινότητα.

Μεταβολικά οφέλη: Η μακροπρόθεσμη διαχείριση του βάρους βελτιώνει το σάκχαρο, την πίεση και τη χοληστερόλη, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιοπαθειών.

Αδυνάτισμα: Ένας μαραθώνιος, όχι κούρσα ταχύτητας

Η απώλεια βάρους δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αγώνας δρόμου.

«Αυτό που λειτουργεί για έναν άνθρωπο, μπορεί να μη λειτουργεί για κάποιον άλλον. Ένα σωστό πλάνο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διατροφή, το ιατρικό ιστορικό, τον ύπνο, το στρες και τα επίπεδα δραστηριότητας. Το σημαντικότερο είναι να βλέπουμε το βάρος ως θέμα υγείας και όχι απλώς ως ζήτημα εμφάνισης ή θέλησης», καταλήγει ο Dr. Saraf.

Προσοχή: Η απώλεια βάρους είναι μια προσωπική διαδικασία και δεν υπάρχει μία προσέγγιση που να είναι κατάλληλη για όλους. Πριν προχωρήσετε σε αλλαγές στη διατροφή, την άσκηση ή τον τρόπο ζωής σας, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε πάντα τον γιατρό σας, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας, λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή ή έχετε ιστορικό τραυματισμών. Ο γιατρός μπορεί να σας προτείνει ένα ασφαλές και κατάλληλο πλάνο, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες.